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Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bizim Ev dizisinin çekildiği San Francisco’daki ev 5 milyon dolara satıldı. Orijinal adı Full House olan dizinin çekildiği evin komşuları panik halinde. Turistlerin eve gösterdiği ilgiden bıkan mahalle sakinleri evi satın alan kişinin ne yapacağını merakla beklemekte.

Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı

Bizim Ev dizisinin çekildi San Francisco’daki ev 5 milyon dolara alıcı buldu. Dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen fenomen dizi 8 sezon boyunca hayranlarını ekrana bağlamayı başarmıştı. 1987-1995 aralığında yayımlanan ülkemizde Bizim Ev olarak ekrana gelen Full House, Danny Tanner ve ailesinin hikayesini konu alıyor.

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BİZİM EV DİZİSİ YÜZÜNDEN TURİST AKININA UĞRUYOR

Netflix’in 2019’da sona eren spin-off dizisi Fuller House’la yeniden gündeme gelerek turist akınına uğrayan ev, San Francisco’nun “Postcard Row” olarak bilinen meşhur manzarasında ön cephelerde konumlanıyor. Bizim Ev hayranlarının 30 yılı aşkın süredir akın ettiği, önünde fotoğraflar çektiği ev, dizinin jeneriğinde ve kimi planlarda Tannerların evi gibi görünse de dizinin iç mekân çekimleri bu evde gerçekleşmemişti. Yine de evin içinde Full House oyuncularının el izleri ve imzalarının bulunduğu özel bir köşe olduğunu belirtelim.

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KOMŞULAR BİZİM EV MERAKLILARINDAN BIKTI

Evin turistlerden gördüğü ilgi, mahalledeki komşuların kimi zaman başını ağrıtacak durumlara sebep olmuş. Hatta dizinin yaratıcısı Jeff Franklin, 2016’da evi satın alıp dizideki versiyona uygun olacak şekilde yeniden tasarlamak için girişimlere başladığında mahalleli ayağa kalkmış. Bu değişikliklerin daha fazla turistin gelmesine sebep olacağından endişelenen komşular, Franklin’in renovasyon işlemleri için gerekli izinleri almasının önünü tıkamış.

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Mimar Charles Hinkel Lewis’in 1883’te inşa ettiği evde, bu engellere rağmen geçtiğimiz yıllarda kimi yenilemeler yapılmış. Jeff Franklin, Mayıs 2019’da evi 6 milyon dolardan satışa çıkarmış, sonrasında fiyatı düşürmüş ve bir buçuk yıl kadar sonra 5 milyon dolara satış gerçekleşmiş.

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