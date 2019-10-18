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Nemrut’un ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 18.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü’nü ziyarete gelen misafirler, burada yaşayan kardeş boz ayılar tarafından karşılanıyor.

Doğal güzelliğiyle bölge halkının yanı sıra turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Nemrut Dağı ve Krater Gölü, son günlerde güzelliğinin yanı sıra burada yaşayan iki yavru boz ayıyla da dikkat çekiyor. Hem doğal güzelliği görmek hem de stres ve şehrin gürültüsünden uzak vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, soluğu Nemrut Krater Gölü’nde alıyor. Bölgeye gelen misafirleri ise ilk olarak burada yaşayan iki yavru boz ayı karşılıyor. Piknik için bölgeye gelen ziyaretçilerin verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuran yavru ayılar, sabahın erken saatlerinden itibaren acıkan karınlarını doyurmak için Nemrut yolunda ziyaretçileri bekliyor.

Bölgeye gelen misafirler kendi elleriyle ayıları besliyor. Doğal bir ortamda ayılarla son derece samimi pozlar veren ziyaretçiler, kendi elleriyle besledikleri ayılarla özçekim yapmayı da ihmal etmiyor.

Hallerinden memnun gözüken yavru ayılar, her geçen gün artan ilginin yanında çevre illerden ve yurt dışından yüzlerce misafiri Nemrut’ta ağırlamaya devam ediyor.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ayı Nemrut

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