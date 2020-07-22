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Bjelica: Fenerbahçe'nin teklifi beni memnun etmedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.07.2020 10:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, sarı lacivertlilerden aldığı teklifi neden geri çevirdiğini açıkladı. Deneyimli hoca sarı lacivertli kulüp ile anlaşamamasının sebebini, "Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım. Evet, onlardan bir teklif aldım ancak kabul etmedim. Teklif beni memnun etmedi" ifadeleriyle anlattı.

Bjelica: Fenerbahçe'nin teklifi beni memnun etmedi

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için düşündüğü en güçlü adaylardan biri olan Nenad Bjelica, açıklamalar yaptı.

Hırvat basınına konuşan Bjelica, Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak kabul etmediğini ifade ederek, "Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım. Evet, onlardan bir teklif aldım ancak kabul etmedim. Teklif beni memnun etmedi" dedi.

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Dinamo Zagreb'den aldığı paradan daha fazlasının teklif edildiğini kaydeden Hırvat çalıştırıcı, "Finansal olarak Dinamo Zagreb'den kazandığım miktarın çok daha fazlasını kazanacaktım ancak ailem için her şeyi düşünmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse ailemle çok az ilgilenecektim" diye konuştu.

Öte yandan edinilen bilgiye göre; 48 yaşındaki teknik adamın her fırsatta Hırvat basınına Fenerbahçe ile temaslarından bilgi vermesi ve daha da önemlisi menajerinin sarı lacivertli kulübün adını söyleyerek başka takımlarla pazarlık masasına oturması Fenerbahçe yönetimini rahatsız etmişti.

Bu gelişmelerden sonra başkan Ali Koç ve yönetim Bjelica'dan vazgeçmeye karar vermişti.

(AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fenerbahçe sadece Galatasarayın istediği futbolcu ve teknik direktörleri memnun eder. :))))))
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