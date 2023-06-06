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Nenad Bjelica: "Son toplarda rakibimiz bizden daha iyi bitiricilik gösterdi"

06.06.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Son toplarda rakibimiz bizden daha iyi bitiricilik gösterdi. Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz de bulsaydık maçı berabere yada kazanarak bitirebilirdik" dedi.

Nenad Bjelica: "Son toplarda rakibimiz bizden daha iyi bitiricilik gösterdi"

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Trabzonspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 3-1 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Başakşehir’i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederim. Kendi takımımı da gösterdiği iyi mücadeleden ve oyundan dolayı kutluyorum. 13 eksikle buraya gelmiştik. Rakibimiz 3. golü attığın son anlara kadar iki tarafa da açık bir maçtı. Belki berabere belki kazanma şansımız da vardı. Son toplarda rakibimiz bizden daha iyi bitiricilik gösterdi. Maçın genelinde takımım iyi organize olduğunu, iyi enerji, iyi bir oyun gösterdik. 4 tane oyuncumuz, Süper Lig’de ilk defa maça çıktılar. Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz de bulsaydık maçı berabere yada kazanarak bitirebilirdik" diye konuştu.

Gelecek sezonki hedefler hakkında konuşan Bjelica, "Önümüzdeki yılla ilgili olarak, taraftarımıza mücadele sözünü verebilirim, iyi futbolun, her maçı kazanmak için çıkacak takımın sözünü verebilirim. Biz kazandığımız son 3 maçı baktığımızda neler yapabileceğimizi, daha da üstüne koyarak daha da başarılı olabileceğimizi gösterdik. Bugün genç futbolcularımız oynama fırsatı buldu. İyi de değerlendirdiler. Kulübün geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki yılla ilgili olarak, bu takımdan söz edileceğinin sözünü verebilirim" şeklinde konuştu.

"TAKIMIN İHTİYAÇLARINI GÖRDÜK"

Gelinen süreçte Süper Ligi, takımları tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Takımın ihtiyaçlarını gördük. Neler yapmamız gerektiğini gördük. Haziran ayında gelmiş olsaydık, bunları yapma fırsatı bulamayacaktık. Bizim adımıza önemli bir fırsat oldu. Geldiğimiz andan itibaren oyuncularımıza nasıl çalıştığımızı, onlardan neler istediğimizi söyledik. Oyuncularım defansta ve ofansta neler beklediğimi daha iyi biliyorlar" açıklamasında bulundu.

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