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Neredeyse araba fiyatına satılıyor! İyi gelmediği hastalık yok

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Marmaris'te aktarda satılan ve birçok hastalığa şifa olduğu öne sürülen İran safranı, kilosu 70 bin liralık fiyatıyla cep yakıyor. İran safranını genellikle yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kadınlar tercih ediyor.

Neredeyse araba fiyatına satılıyor! İyi gelmediği hastalık yok

En pahalı baharatlar arasında başı çeken İran safranı, aktarlarda kilogramı 70 bin liradan satılıyor. İran'ın 'kırmızı altın'ı olan 3 bin yıllık safranın bu kadar pahallı olmasının nedeni 1 kilogram safran elde edebilmek için 170 bin çiçek toplanması gerekmesi ve çiçeğin çok küçük bir kısmından elde ediliyor olması. Otomobil fiyatına denk gelen safranın şifa deposu olduğu, kanserin de aralarında bulunduğu birçok sağlık sorununa karşı alternatif tedavilerde kullanıldığı belirtildi.

safran

Aktarlık yapan Veysel Baykara, safran çiçeği tohumunun ağustos ve eylül aylarında ekildiğini, 1- 2 ay sonra çiçeklerinin açtığını, boyunun 20 santimetreye ulaştığını, açan çiçeklerin tek tek elle toplandığını ve özel kömür ateşinde bal mumuyla karıştırılarak kurutulduğunu anlattı. Baykara, kilogram fiyatı bir otomobilin fiyatıyla eşdeğer olan İran safranı için şunları söyledi:

"Çok emek ve özen istiyor. Bu nedenle pahalı. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu, sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahip. Bu özelliğinden dolayı boya üretiminde kullanılır. Safran gıda, kozmetik ve alternatif tıp alanında da sıklıkla kullanılır. Marmaris'te çoğunlukla yabancı uyruklu kadınlar safran tercih ediyor. 1-10 gram arasında alırlar. Marmaris'te safran alan 200 müşterimiz var. Bu müşterilerimizin yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. İki çeşit safran talebi söz konusu. Birisi kilosu 70 bin lira olan İran safranı, diğeri kilosu 40 bin liraya satılan İspanyol safranı. Bu iki baharatı özel istek üzerine getirtiyoruz."

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Özel bir hastanede diyetisyen olan Sanem Şener, "Safran, antioksidan özelliğinden dolayı sindirim sistemi için çok faydalı. Potasyum yönünden zengin. Kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmak için az miktarlarda kullanılan baharat türü. İçerdiği antioksidan özelliğinden dolayı özellikle cilde çok faydalı" dedi.


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