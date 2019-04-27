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Neredeyse ölüyordu! Anoreksik kızın inanılmaz değişimi

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Ağırlığı 35 kiloya düşen ve neredeyse ölmek üzere olan 25 yaşındaki anoreksik öğrencinin inanılmaz değişimi göz kamaştırıyor. Siz de gözlerinize inanamayacaksınız.

Neredeyse ölüyordu! Anoreksik kızın inanılmaz değişimi

25 yaşındaki Sasha Reeve, 9 yıl boyunca anoreksiya ve bulimiya ile mücadele etti. Günlük sadece 150 kalori alan genç kız, 35.83 kiloya düştüğü anda artık neredeyse ölmek üzereydi. Bağırsak kanseri olan annesinin ısrarları üzerine tedavi olmayı kabul eden öğrenci Sasha'nın değişimini görenler ise gözlerine inanamıyor.

İşte anoreksik kızın inanılmaz değişimi ve mücadelesi...

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Sasha Reeve, 9 yıl boyunca anokreksiya ve bulimia ile mücadele etti.

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36.35.83 kiloya kadar düşen genç kız, yememeye ise kendini şişman, değersiz ve çirkin hissetmeye başladığı zaman karar verdiğini dile getirdi.

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Günde sadece 150 kalori alan Sasha, sadece küçük bir kapta buharda pişirilmiş brokoli veya yeşillik, bir paket sigara ve yarım kutu kola ile besleniyordu.

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Durumu iyice kötüye giden genç kız neredeyse ölmek üzereyken bağırsak kanseri olan annesinin ısrarları sayesinde onu kırmamak için tedavi olmayı kabul etti. Tedavi sonrası ise değişim inanılmazdı.

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Hastanede tedavi olduğu sıralarda bile eve gitmek için yalvardığını ve hasta olduğunu kabul etmediğini söyleyen genç kız, bu zorlu süreci annesi sayesinde başarıyla atlattı ve şu anda inanılmaz bir görünüme kavuştu. Artık bu hastalıkla mücadele edenlere destek olmak isteyen genç kız yeni görünümüyle bir hayli mutlu ve sağlıklı.

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ANOREKSİYA BELİRTİLERİ ve SEPTOMLARI NELERDİR?

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  • 18 yaşın altındaysanız, kilonuz ve boyunuz olması gerekenden düşükse
  • Eğer yetişkinseniz, alışılmadık derecede düşük vücut kitle indeksine sahipseniz

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  • Çok az yemek, yemek yemekten kaçmak, yemek yedikten sonra kusma isteği ya da zorla kendini kusturmak
  • Sağlıklı bir vücuda sahip olduğunuzu düşünmek yerine her zaman kendinizi şişman hissetmek

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  • Açlığı azaltmak için iştah kesici ilaçlar almak

  • Baş dönmesi, kuru cilt ve saç dökülmesi gibi fiziksel problemler

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