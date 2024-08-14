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'Neredeyse özel okul fiyatları bunlar' Yer: Bursa! Bir devlet okulunda velilerden istenen kayıt ücreti gündem oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.08.2024 15:13
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Okullarda ders zilinin çalmasına artık kısa bir süre kalmışken veliler okul bulma telaşı içerisinde. Ancak Bursa'da bir devlet okulunda istenen kayıt ücreti gündem yarattı. Eğitim - İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, "Bağış adı altında yapılan bu kayıt paraları bugün Bursa'da 100 bin TL'ye ulaştı" dedi. Çok sayıda veli şikayeti geldiğini vurgulayan Toy, "Suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz" şeklinde konuştu. Bir vatandaş ise "Ciddi rakamlar. Neredeyse özel okul fiyatları bunlar" dedi.

'Neredeyse özel okul fiyatları bunlar' Yer: Bursa! Bir devlet okulunda velilerden istenen kayıt ücreti gündem oldu

Okulların açılmasına bir aydan az süre kaldı. Veliler için yeni masraflar çıkarken Bursa'da bir devlet okulunda istenen kayıt ücreti gündem oldu.

NOW'da yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Öğrenciler okula kayıt yaptırırken okullar belli bir miktar para talep ediyorlar" dedi.

"CİDDİ RAKAMLAR BUNLAR! NEREDEYSE ÖZEL OKUL FİYATLARI"

Bir başka vatandaş ise "İnsanlar zaten çocukların beslenmelerini karşılayamıyorlar. Okul kıyafeti falan aldı başını gidiyor." ifadelerini kullanırken bir diğer de "Orta 1 için 60 bin TL gibi bir rakam istemişler. Şok olduk açıkçası. Ciddi rakamlar çünkü bunlar. Neredeyse özel okul fiyatları bunlar" dedi.

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Eğitim - İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ise "Bağış adı altında yapılan bu kayıt paraları bugün Bursa'da 100 bin TL'ye ulaştı." şeklinde konuştu. Talep edilen bu paraların devlet okulları için olduğu aktarıldı.

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Ders zili 9 Eylül'de çalacak. Çocuğu anaokul, ilkokul ve ortaokula başlayacak olan veliler de okul bulma telaşında. Velilerin kayıt için gittikleri okullarda bağış adı altında yüksek kayıt ücretleriyle karşılaştıkları belirtildi.

"ÇOK SAYIDA VELİ ŞİKAYETİ ULAŞTI"

Eğitim - İş devlet okullarında istenen ücretlerin 100 bin TL'ye kadar çıktığını, velilerden çok sayıda şikayet geldiğini açıkladı.

Toy, "80 bin TL veren, verebilen velileri bir havuza aldılar, ve sıra size gelirse çocuğunuzun kaydını yapacağız dediler. Çok sayıda veli şikayeti de sendikamıza ulaştı. Suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Milli Eğitim Bakanlığı velilerden bağış adı altında istenen okul kayıt ücretlerinin önüne geçebilmek için okul kayıtlarını otomatik olarak adrese dayalı hale getirdi.

Ancak yine de okulların velilerden binlerce liralık kayıt ücretleri talep ettiği aktarıldı. Bahanenin ise kimi zaman temizlik ürünleri, kimi zaman da kırtasiye malzemeleri olduğu belirtildi.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş da "Maddi durumuna göre tartıp herkesten birtakım taleplerde bulunabiliyorlar. Mecburen de kayıt ettirebilmek için bir şeyler yapmamız gerekti açıkçası" şeklinde konuştu.

Okullarda, velilere sınıf ya da öğretmen seçeneği sunulduğu da aktarıldı. O zaman talep edilen ücretin de katlandığı belirtildi.

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"YASAL DEĞİL"

Toy, "Her ne ad altında olursa olsun para toplamak yasal değildir. Toplayanlar suç işliyorlar." ifadelerini kullandı.

Bazı okulların da yıl boyunca aidat adı altında velilerden para toplamaya devam ettiği aktarıldı. Eğitimin ücretsiz olması gereken devlet okullarında istenen ücretlerin özel okullarla yarıştığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
okul öğrenci
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