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Neretva Nehri nasıl yazılır? TDK'ye göre Neretva Nehri'nin doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime sayısı bakımından en zengin diller arasında yer alır. Kelimelerin fazla oluşundan dolayı bazılarının yazılışında imla hataları olabilmektedir. Bilhassa yer isimlerinde bu durumla daha fazla karşılaşılır. Buna örnek olarak sıklıkla hata yapılan sözcüklerden biri de Neretva Nehri’dir. Bu kelimenin doğru yazılışı hakkında bilgi edinmek için TDK sözlük sitesi ziyaret edilmektedir. Peki, Neretva Nehri nasıl yazılır?

Neretva Nehri nasıl yazılır? TDK'ye göre Neretva Nehri'nin doğru yazılışı nedir?
Defne Vera Şahin

Türkçe'deki sözcüklerin okunuşları ve yazım biçimlerini öğrenmek için en yaygın yöntem Türk Dil Kurumuna ait olan ve dijital ortamda hizmet veren TDK sözlükleri sitesidir. Kişiler bu site sayesinde daha hızlı bir biçimde sözcükleri sorgulatabilmekte ve net bilgilere ulaşabilmektedir. Türkçe'de yaygın bir şekilde imla hatası görülen kelimelerden biri Neretva Nehri sözcüğüdür. Bu kelimeni doğru yazım şekli hakkında bilgi edinmenin tek yöntemi TDK sözlük sayfasını ziyaret etmektir.

Neretva Nehri nasıl yazılır?

Neretva Nehri, Bosna Hersek ve Hırvatistan'da akan bir nehir olarak öne çıkar. Neretva Nehri Lebršnik Dağı'ndan gelir ve Konjic'den ilerleyerek kuzeybatıya Jablanica Gölü'ne oradan da Mostar üzerinden güneybatıya geçerek Adriyatik Denizi'ne dökülür. Bu nehir hakkında merak edilen ilginç detaylar arasında Neretva Nehri yazımı bulunur.

Dilimizi oluşturan sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak yazılı ve sözlü iletişimde oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu dil bilgisi kuralları hakkında detaylı bir yazım kuralları sayfası oluşturmuş ve internet ortamında kullanıcılara açmıştır. Bu yazım kılavuzu sayesinde kişiler, doğru yazılışı şeklinde tereddüt yaşadıkları sözcüklerin doğru kullanımı kolayca öğrenebilmektedir. Bu noktada merak edilen Neretva Nehri TDK’ye göre “Fırat Nehri” biçiminde baş harfleri büyük olacak şekilde yazılması gerekir.

Neretva Nehri doğru yazılışı

Neretva Nehri sözcüğü, “Neretva” ve “Nehri” olmak üzere iki adet sözcükten meydana gelir. Yer ismi olarak da sınıflandırılan bu sözcüğün yazımı pek çok kişi tarafından “Neretva nehri” şeklinde yazıya aktarılmaktadır. Fakat Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzları sayfası incelendiğinde yer isimleri ile beraber yer adından sonra gelen dağ, nehir, göl gibi ikinci isimlerin de baş harflerin büyük yazılması gerektiği bilgisine ulaşılır. Bu kurala uyulmadığı takdirde ortaya ciddi imla hataları çıkabilmektedir.

Türk Dil Kurumu kılavuzlarında bulunan detaylı bilgiler incelendiğinde bu yer isminin doğru yazılış biçimi “Neretva Nehri” biçiminde olmalıdır. Bu yer isminin “Neretva nehri” şeklindeki kullanımı TDK açısından doğru kabul edilmemektedir. Aksi halde imla hatası yapılmış olur.

Buna göre Neretva Nehri doğru kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • Neretva Nehri (doğru kullanım)
  • Neretva nehri (yanlış kullanım)
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Anahtar Kelimeler:
nehir tdk tdk sözlük
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