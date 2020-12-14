Nermin Bezmen ve Tolga Savacı'dan 12. yıl kutlaması!

Yazar Nermin Bezmen ile oyuncu eşi Tolga Savacı tanışmalarının 12. yılını kutluyor. Nermin Bezmen, eşi Tolga Savacı ile çekildikleri kareyi duygusal bir notla yayınladı.

Nermin Bezmen, Tolga Savacı ile çekildikleri kareyi şu notla yayınladı:



"On sene sonrasını düşünüyor musuz?" diye sormuştu biri... "Hayır" demiştim, "Yaşanacak her şey yaşandığı zaman yaşanır." Şimdi, 12. seneye girerken "İyi ki" diyorum, iyi ki anı hürriyetiyle yaşamışım, yaşıyorum. Geçmişten pişmanlık, gelecekten endişe bana göre değil. Çünkü ancak böyle, korkusuz ve doya doya ve aşkla yaşanır."



