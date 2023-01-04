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Neşeli Günler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Unutulmaz Türk filmi Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi?

04.01.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neşeli Günler filmi unutulmaz eski Türk filmlerinin başında yer alıyor. 1978 yılında vizyona giren Neşeli Günler filmi 4 Ocak Çarşamba akşamı saat 22:30'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Filmin konusu ve oyuncuları gibi detaylar şimdiden sorgulanmaya başladı. Peki, Neşeli Günler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Unutulmaz Türk filmi Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Neşeli Günler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Unutulmaz Türk filmi Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi?

Neşeli Günler, yönetmenlik koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı komedi türündeki sinema filmidir. Başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve sonrasında gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır. Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim ve İhsan Yüce gibi isimler yer alıyor.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur. Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk ederken, Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulur ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

NEŞELİ GÜNLER NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Nisan 1978 yılında gösterime giren filmin çekimleri 26 gün içerisinde tamamlandı. Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde bulunmakta ve günümüzde de turşucu dükkânı olarak faaliyet göstermektedir.

neşeli günler film

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Efendi
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep (ses. Ayşin Atav)
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Halis Bey
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikâh Memuru
Nuri Tuğ - Kamil
Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin
Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı
Sezai Aydın - TRT Spikeri

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Adile Naşit Münir Özkul sinema Neşeli Günler filmi show

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