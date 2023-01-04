Neşeli Günler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Unutulmaz Türk filmi Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi?

Neşeli Günler, yönetmenlik koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı komedi türündeki sinema filmidir. Başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve sonrasında gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır. Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim ve İhsan Yüce gibi isimler yer alıyor.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur. Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk ederken, Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulur ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

NEŞELİ GÜNLER NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Nisan 1978 yılında gösterime giren filmin çekimleri 26 gün içerisinde tamamlandı. Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde bulunmakta ve günümüzde de turşucu dükkânı olarak faaliyet göstermektedir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Efendi

Adile Naşit - Saadet Hanım

Şener Şen - Ziya

Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda - Nilgün

Ahmet Sezerel - Uğur

Oya Aydoğan - Zeynep (ses. Ayşin Atav)

İhsan Yüce - Nazif Efendi

Ali Sururi - Halis Bey

Gülşen Gürsoy - Mehtap

Feridun Şavlı - Yaşar

Ahmet Arıman - Ömer

Yaman Coşkun - Ahmet

Tamer Şahin - Mehmet

Necati Aslan - Tuncay

Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam

Ekrem Dümer - Komiser

Doğu Erkan - Uğur'un Annesi

Yaşar Şener - Nikâh Memuru

Nuri Tuğ - Kamil

Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin

Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı

Sezai Aydın - TRT Spikeri



