Neşet Ertaş filmi yayınlanmayacak! Mahkemeden Garip Bülbül filmiyle ilgili karar

23 Aralık Cuma günü izleyici karşısına çıkacak Neşet Ertaş filmi 'Garip Bülbül' için mahkemeden ret kararı çıktı. Filmin vizyona girmeyeceğini duyuran Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın duyurdu.

İstanbul Fikri Sınai Haklar Mahkemesinden film ile ilgili tedbir kararı çıktığını ifade eden Çapkın, “Filmin ve fragmanın yayınlanmasına yasak getirildi. Bundan böyle hiçbir ortamda film yayınlanamayacak" dedi.



"AİLESİNİN RIZASI OLMADAN FİLM YAPILMASINI..."

Kararın geç de olsa çıkmış olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Çapkın, "Ülkemizde hukukun var olduğu bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu dava esasen sadece Neşet Ertaş ve ailesini ilgilendiren bir dava değildi. Daha önce benzer davalar yaşandığını biliyoruz. Bu alışkanlığın artık sona erdirilmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde vefat etmiş büyüklerimizin, sanatçılarımızın veya siyaset büyüklerimizin bir şekilde ailelerinden izin almaksızın film yapılamayacağının artık altının çizilmesi gerekir. Dolayısıyla bu tedbir kararı bundan böyle yapılacak filmler için de örnek olacaktır. Ailesinin rızası olmadan film yapılmasını hukuk kabul etmez” diye konuştu. Fragmanları yayınlanan Neşet Ertaş filmi, 23 Aralık tarihinde vizyona girecekti.



FİLM HAKKINDA

Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği; Prof. Erol Parlak’ın merhum sanatçı Ertaş’ın onayı ve resmî muvafakatiyle kaleme aldığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” isimli iki ciltlik kitabından uyarlanan ve kitapla aynı ismi taşıyan filmi, Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki birlikte yönetti.

Filmde Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırırken müzisyen Zara, Neşet Ertaş’ın annesi rolünde.

Filmde ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Yusuf Serkan Köksal, Selin Genç, Renan Bilek, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Gözde Kansu, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Hasan Ali Mete, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Asaf Doğan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemalettin Çekmece, İmren Çapanoğlu, Ayhan Pekbilgin, Doğan Tokel, Onur Efe Şahin, Cengiz Okuyucu, Hüseyin Yeşilyurt gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

