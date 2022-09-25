MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'tan film tepkisi: Fırsat bilip çektikleri filmin reklamlarını yapmışlar

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'tan film tepkisi: Fırsat bilip çektikleri filmin reklamlarını yapmışlar

25.09.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkırın Tezenesi olarak da anılan, büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmine usta sanatçının ailesi karşı çıkmıştı. Neşet Ertaş'ın 10. ölüm yıl dönümünde film yine ailenin gündemine geldi. Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Babamızın istemediği bir film çekilmekte. Biz bugün ilk defa göz önüne çıkıp kameralara derdimizi anlatalım dedik. Biz derdimizi anlatırken bile bunu fırsat bilip çektikleri filmin reklamlarını yapmışlar" dedi.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'tan film tepkisi: Fırsat bilip çektikleri filmin reklamlarını yapmışlar

2012 yılında hayatını kaybeden bozlak ustası Neşet Ertaş’ın hayatının beyazperdeye taşınmasının yankıları sürüyor. Çekimleri yaz aylarında yapılan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi ile ilgili açıklamalarda bulanan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, herkesin kendine yakışanı yaptığını söyledi.

"YÜZSÜZLÜKTE SINIR YOK"

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 'düzenlenen etkinliğin ardından konuşan Ertaş, "Babamızın istemediği bir şeyi biz de karşı çıktığımız için aile karşı çıkıyor diye bir yandan saldırılar yapılıyor ama mesele şudur; babamızın istemediği bir film çekilmekte. Biz bugün ilk defa göz önüne çıkıp kameralara derdimizi anlatalım dedik. Onu anlatırken bile, bu yaptığımız iş bile karşı tarafa ne kadar yüzsüzlük diyeceğim, yüzsüzlükte sınır yok. Biz derdimizi anlatırken bile bunu fırsat bilip çektikleri filmin reklamlarını yapmışlar. Başkaları adına utanmak diye bir şey varsa en güzel örneği budur efendim" dedi.

AW721151_01

Babasının 40 kiloda kanserle mücadele ettiğini aktaran Hüseyin Ertaş, "40 kiloya düşmüş, kanserle savaşan bir insanın hastaneye yatmadan 6 gün önce evine noter götürüp imzasını almak hangi şerefli bir insana yakışır. Ondan sonra da 'ben muvafakatname aldım' diye ortalıkla dolaşmak hangi adam kalıbına yakışır. Sonra da bunu satıp bile bile göz göre göre gerçekleri bile bile kitabını satıp, bunun üzerinden hala bir yerlere varmaya çalışmak nasıl bir insanlığa yakışır. Kitap kitap diyorlar. Babam '15 senede bir kitap bitmez mi, benim ölmemi bekliyor bu' dediği adam hakkında biz hiçbir zaman açıklama yapmadık, hiçbir işine de karışmadık"" diye konuştu.

AW721151_02

'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın oyuncu kadrosu belli oldu! Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül canlandıracak'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın oyuncu kadrosu belli oldu! Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül canlandıracak

"BABALARININ İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORLAR"

Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın ise ailenin babalarının iradesine sahip çıkmaya çalıştığını söyleyerek, "Neşet Ertaş hayatı boyunca belgesellere izin vermiş, ne olacağı belli olmayan, ajitasyon, gözyaşı eklenerek, aile mahremiyetine girilerek yapılabilecek filmlere karşı çıkmış. Bunun iradesine saygı duymaktan başka elimizden ne gelir. Ailenin de yapmak istediği bundan ibaret. Babalarının iradesine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ailesini bypass edip kitap izni adı altında senaryo uyarlayıp film yapmaya çalışıyorlar. Vefatından 22 gün önce evine hiç haberi yokken noter getiriliyor ve 42 sayfa belge imzalatılıyor. O zaman 40 kiloya düşmüş, kanser hastası, evde kimse yok. Evde kimsenin olmadığı bir zamanda baskın yapar gibi eve geliyorsun, ağrı kesici bantlar üzerinde, uygu halinde, zor durumda, ne imzaladığını bilecek durumda bile değil. Öyle bir durumda iradesinin olup olmadığı ortada değilken, doktor raporu alınmamışken, 42 sayfa imza alınıyor. Bu muvafakatnameye dayanarak kitap yazdık, film yaptık deniyor. Bir an onun doğru olduğunu kabul etsek bile muvafakatnamenin içinde film yapmaya izin yok. 3 tane davamız var devam ediyor. O muvafakatnamelerle ilgili, fikri sınai haklarla ilgili davalar var. Hem kitap hem yapımcı hem kurduğu şirketlerle ilgili davalar devam ediyor. İnşallah yargı bu davalar neticelenmeden filmin oynatılmasına müsaade etmez" ifadelerini kullandı.
neşet ertaş

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin göğüs dekolteli poz verdi! "Pamuk şeker gibi"Derin göğüs dekolteli poz verdi! "Pamuk şeker gibi"
Sürpriz aşkı hayranları ortaya çıkardı! Londra'da böyle görüntülendilerSürpriz aşkı hayranları ortaya çıkardı! Londra'da böyle görüntülendiler
Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"
Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş kripto para borsası kripto para piyasası para piyasası ele para borsası aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Antalya'daki drift festivalinde skandal görüntüler! Demre Belediyesi'nden açıklama geldi...

Antalya'daki drift festivalinde skandal görüntüler! Demre Belediyesi'nden açıklama geldi...

Sosyal medya çalkalanıyor: Amedspor-Bursaspor maçında olay üstüne olay! Terör örgütüne ait paçavralar...

Sosyal medya çalkalanıyor: Amedspor-Bursaspor maçında olay üstüne olay! Terör örgütüne ait paçavralar...

Önemli bir dışa bağımlılık daha sona erdi! Türkiye'de ilk... Nüfuz edici bombaların teslimatı başladı

Önemli bir dışa bağımlılık daha sona erdi! Türkiye'de ilk... Nüfuz edici bombaların teslimatı başladı

Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

Şok 'Ümit Özdağ' iddiası! "15-20 kişi ağzını burnunu kırdı"

Şok 'Ümit Özdağ' iddiası! "15-20 kişi ağzını burnunu kırdı"

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.