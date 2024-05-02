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Neşet Turan Kayseri'den yürüyerek İstanbul'a gitmek istemişti! Ölüm haberi sonrası CZN Burak gelen mesajlara isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.05.2024 07:43
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Kayseri'de yaşayan sosyal medya fenomeni Neşet Turan, CZN Burak ile görüşmek için Kayseri'den İstanbul'a yürümeye karar vermişti. Turan geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybedince CZN Burak'a olay yorumlar geldi. ünlü fenomen ise en sonunda patladı.

Neşet Turan Kayseri'den yürüyerek İstanbul'a gitmek istemişti! Ölüm haberi sonrası CZN Burak gelen mesajlara isyan etti

"Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan yol kenarında yürüyüp, bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Turan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı.

Fenomen canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Turan'ın CZN Burak ile görüşmek için yola çıktığı öğrenildi.

Ölüm haberi sonrası ise CZN Burak'a yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi.

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"AZICIK İNSAN OLUN İNSAN"

Bu yorumların üzerine sessizliğini bozan CZN Burak açıklamada bulundu. "Neşet abiyi rahmetli olduktan sonra duydum, rahmetli olmadan önce hiçbir videosunu ya da yürüyerek geldiğini görmedim" dedi.

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Ünlü fenomen "Bunun gibi hain ve namussuzların yorumlarını gördükçe çok utanıyorum. Rahmetli olduğunu gördükten sonra kardeşini aradım, tabii ki taziyeye gideceğiz. Bu nasıl yorum azıcık insan olun insan" diyerek isyan etti.


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CZN Burak sosyal medya
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