Şeyma Subaşı'dan sosyal medyayı sallayan poz! "Bayan fizik"

Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu sefer ezber bozdu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile kısa sürede tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından sık sık gititği yerleri paylaşmasıyla dikkat çeken Subaşı bu sefer pozlarıyla gündemde.

Uzun süredir düzenli olarak yaptığı sporu paylaşan Subaşı emeğinin karşılığını almış. Üstsüz şekilde poz vererek fiziğini sergileyen Şeyma Subaşı sosyal medyayı salladı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşini gören Yasemin Allen dayanamayarak "Bayan fizik" yorumunda bulundu.



Fiziğine övgüler alan Şeyma Subaşı'nın sigara içmesi ise eleştirildi.







