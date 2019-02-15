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Nesli tükenme tehlikesi altında olan "Beyaz Gelincik" görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak çekilebilen "Beyaz Gelincik" Tunceli'de görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Ovacık İlçesi'ne bağlı Koyungölü Köyü'nde yaşayan 22 yaşındaki Mutlu Akın köy içinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan beyaz kürklü gelinciği fark etti. Akın, cep telefonu ile çok hızlı hareket eden gelinciği görüntülemeyi başardı.

BU DEFA ŞANSI YAVER GİTTİ

Gelinciği bir kaç yıldır aynı bölgede gördüğünü ancak görüntülemeyi başaramadığını ifade eden Mutlu Akın, "Bu sefer şansım yaver gitti ve görüntülemeyi başardım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar geldiğini düşünüyorum. Nadir görüntülenen bu türlerin korunması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli gelincik beyaz gelincik

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