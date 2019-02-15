Alınan bilgiye göre, Ovacık İlçesi'ne bağlı Koyungölü Köyü'nde yaşayan 22 yaşındaki Mutlu Akın köy içinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan beyaz kürklü gelinciği fark etti. Akın, cep telefonu ile çok hızlı hareket eden gelinciği görüntülemeyi başardı.

BU DEFA ŞANSI YAVER GİTTİ

Gelinciği bir kaç yıldır aynı bölgede gördüğünü ancak görüntülemeyi başaramadığını ifade eden Mutlu Akın, "Bu sefer şansım yaver gitti ve görüntülemeyi başardım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar geldiğini düşünüyorum. Nadir görüntülenen bu türlerin korunması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. (İHA)





