Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar! '24. haftadan bildiriyorum' dedi! Beğeni yağdı

"Fatih Harbiye" dizisinin setinde tanışıp önce arkadaş olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüştü. Ünlü çift 2016 yılında ise nikah masasına oturma kararı verdi.

Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çift şimdilerde ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşıyor. Erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Atagül hamilelik karelerini peş peşe paylaştı.

Atagül karnı burnunda pozlarına ''24. haftadan bildiriyorum' notunu düştü. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Neslihan Atagül'e sosyal medyada; 'en güzel sensin', 'hamilelik yakıştı', 'çok ama çok güzelsin', 'en güzel anne', 'bebek göründü' gibi yorumlar yapıldı.

"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"

Geçtiğimiz ay doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan Neslihan Atagül, "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.