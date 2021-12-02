MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Neslihan Atagül’e tarikat iddiası soruldu! Bakın ne yaptı

Neslihan Atagül’e tarikat iddiası soruldu! Bakın ne yaptı

02.12.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül’ün adı son günlerde eşi Kadir Doğulu ile evliliğinde yaşadığı krizle anılıyor. Aldatma iddialarını yalanlayan Neslihan Atagül, Nişantaşı’nda kameralara yakalandı.

Neslihan Atagül’e tarikat iddiası soruldu! Bakın ne yaptı

Eşi Kadir Doğulu ile yaşadığı krizi kısa sürede atlatan oyuncu Neslihan Atagül, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Daha önce özel isteklerini yaptırdığı nedeniyle şoför bulmakta sıkıntı yaşadığı iddia edilen Neslihan Atagül, yaşadığı problemi hemcinsini işe alarak çözdü.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kadın istihdamına katkı sağlayan oyuncu, bir süre önce işe aldığı kadın şoförüyle Nişantaşı'nda ilk kez Snob Magazin objektiflerine yansıdı.

1

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Bir arkadaşıyla alışveriş yapan oyuncu, ardından oturduğu kafede soluğu aldı. Mekânın iç tarafına geçerek, objektiflerden uzak duran Atagül'ü birkaç saat sonra almaya kadın şoförün gelmesi dikkatleri çekti.

2

TARİKAT İDDİASI SORULDU

Atagül, basın mensuplarının "Kadın şoförle mi çalışıyorsunuz?" soruna "Didem'le birlikte çalışıyoruz" yanıtı verdi.

Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu ile bir tarikata bağlı oldukları şeklinde çıkan iddiaları duyduğunda ise şoförüne "Tamam devam ediyoruz, gidelim" diyerek talimat verip, sorulardan kaçtı.

3

Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kemal Doğulu paylaştı! &quot;Ödül gecesi barıştılar&quot;Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilen Kemal Doğulu paylaştı! "Ödül gecesi barıştılar"

AYRILIK İDDİASINA YANIT GELDİ

2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun arasının oyuncu Serra Arıtürk yüzünden açık olduğu iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını paylaşan Kadir Doğulu, "Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını geleceğe dair ümitlerini… O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim yetenekli ve güzel sevdiğim… Daha nicelerine" diyerek ayrılık ve ihanet iddialarını yalanladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Ebru Şallı ateş püskürdü: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!Ebru Şallı ateş püskürdü: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!
Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Erdoğan'ın paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

90+4'te forvet kaleye geçti!

90+4'te forvet kaleye geçti!

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.