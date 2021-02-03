Neslihan Atagül hastalığı yüzünden 'Seferin Kızı' dizisinden ayrılmıştı! 'İki adım atınca yoruluyorum'

Geçirdiği rahatsızlık sonrası günler sonra evinden çıktığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" açıklamasını yaptı.

DOKTOR TAVSİYESİYLE DİZİYİ BIRAKTI

Uçankuş'ya yer alan habere göre, bir hayli kilo verdiği görülen Atagül, "Beş kilo falan verdim" dedi. Doktor tavsiyesiyle diziden ayrıldığı iddialarına oyuncu, "Evet. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" yanıtını verdi.



TUBA BÜYÜKÜSTÜN SORUSU SORULUNCA...

"Sizden sonra Tuba Büyüküstün dahil oldu diziye, neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Atagül, "Hayırlısı olsun arkadaşlar, bir şey söylemeyeceğim. Sağ olun ilginiz için teşekkürler" dedikten sonra eşi Kadir Doğulu'nun yardımıyla aracına binip uzaklaştı.

