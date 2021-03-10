Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Dünyaca ünlü isimlerle aynı projede

Hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den ardı ardına güzel haberler gelmeye devam ediyor.



Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül kısa sürede sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz hafta Amerika'nın en çok okunan dergilerinden olan HOLA'ya kapak olan Neslihan Atagül, Hollywood'un radarına girdi.

Atagül, dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın yer aldığı 'En Los Margenes' filminden teklif aldı.

Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ve farklı projelerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.



Yavaş yavaş kendisini toparlamaya başlayan Atagül, geçtiğimiz hafta ise Amerika'nın en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak olmuştu.

ROL ARKADAŞLARI DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR OLACAK

Tv100'ün haberine göre, ünü Türkiye sınırlarını aşan başarılı oyuncu, dergiye kapak olduktan sonra Latin Amerikalı yapımcıların dikkatini çekti.



Ülkemizdeki başarılı yapımları da takip edilen Neslihan Atagül'ün, dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın rol aldığı 'En Los Margenes' filminden teklif aldığı öğrenildi.

