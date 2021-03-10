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Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Dünyaca ünlü isimlerle aynı projede

10.03.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Neslihan Atagül Hollywood yolcusu! Dünyaca ünlü isimlerle aynı projede

Geçirgen Bağırsak Sendromu nedeniyle, Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül kısa sürede sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz hafta Amerika'nın en çok okunan dergilerinden olan HOLA'ya kapak olan Neslihan Atagül dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmde yer alacak.

Hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den ardı ardına güzel haberler gelmeye devam ediyor.
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Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül kısa sürede sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz hafta Amerika'nın en çok okunan dergilerinden olan HOLA'ya kapak olan Neslihan Atagül, Hollywood'un radarına girdi.

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Atagül, dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın yer aldığı 'En Los Margenes' filminden teklif aldı.

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Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ve farklı projelerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Yavaş yavaş kendisini toparlamaya başlayan Atagül, geçtiğimiz hafta ise Amerika'nın en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak olmuştu.

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ROL ARKADAŞLARI DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR OLACAK

Tv100'ün haberine göre, ünü Türkiye sınırlarını aşan başarılı oyuncu, dergiye kapak olduktan sonra Latin Amerikalı yapımcıların dikkatini çekti.
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Ülkemizdeki başarılı yapımları da takip edilen Neslihan Atagül'ün, dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz ve İspanyol aktör Luis Tosar'ın rol aldığı 'En Los Margenes' filminden teklif aldığı öğrenildi.
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BU HAFTA YAPIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Bu hafta içinde filmin yapımcıları ile online bir görüşme yapacak olan güzel oyuncu, ekiple anlaştığı takdirde yıl sonunda çekimlere katılacak.

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Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise ünlü yönetmen Juan Diego Botto yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül
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