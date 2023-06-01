Fiyatı 1340 TL'ye düştü! Black Decker şarjlı el süpürgesinde fırsat

El süpürgeleri, günümüzde hızlı ve pratik bir temizlik yapmanın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi. Evin tüm bölgelerine kolayca erişmek ve anında tozları temizlemek için aradığınız pratikliği sunan bir el süpürgesi, ev işlerini bir hayli kolaylaştırıyor. Black+Decker DVA315J şarjlı süpürge de işte tam bu amaçla üretildi. Kablosuz yapısı ve hafifliği sayesinde, kolay ve hızlı bir temizlik sağlayan ürün; koltuk, halı, sandalye gibi evin her alanına kolaylıkla erişebilmenizi; tozu, kiri kolayca temizlemenizi mümkün kılıyor. Eğer siz de evinizin temizliğine önem veriyorsanız, şu an indirimde olan bu şarjlı süpürgeyi kaçırmayın.

Hızlı ve pratik temizliğin yolu ondan geçer: Black+Decker DVA315J 16.2Wh/10.8V 1.5Ah Li-ion Şarjlı Süpürge

Ürün özellikleri

Kuru kirleri süpürmek için uygun

Kablosuz el tipi elektrikli süpürge

Yerleşik iyon teknolojisi

15 Watt emiş gücü ve siklon teknolojisi, ürünün son dakikaya kadar mükemmel emiş gücüne sahip olmasını sağlar.

Entegre aralık başlığı sayesinde erişimi zor olan yerlere de ulaşır.

Şarj süresi 16 saat

Emiş Gücü: 25 AW

Pil teknolojisi: Lityum İyon (Li İyon)

Kullanıcılar ne diyor?

"Performans harika, bayıldım."

"Ürünle ilgili her şey güzel. Kuvvetli çekiş, toz haznesi kolay sökülüp takılıyor. Tek yıldızı yüksek gürültüden kırdım."

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