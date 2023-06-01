HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 1340 TL'ye düştü! Black Decker şarjlı el süpürgesinde fırsat

Fiyatı 1340 TL'ye düştü! Black Decker şarjlı el süpürgesinde fırsat

01.06.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev temizliğini kolaylaştırmak için modern teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanmak isteyenler buraya! Black+Decker DVA315J Şarjlı Süpürge, sizlerin hayatını daha da konforlu hale getirmek için tasarlandı. Hem hafif oluşu hem de kablosuz olarak kullanılabilmesi sayesinde, evinizdeki tüm alanlara rahatlıkla ulaşan ve temizliği çok daha pratik ve hızlı hale getiren bu ürün, kısa süreliğine indirimde! İşte detaylar!

Fiyatı 1340 TL'ye düştü! Black Decker şarjlı el süpürgesinde fırsat

El süpürgeleri, günümüzde hızlı ve pratik bir temizlik yapmanın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi. Evin tüm bölgelerine kolayca erişmek ve anında tozları temizlemek için aradığınız pratikliği sunan bir el süpürgesi, ev işlerini bir hayli kolaylaştırıyor. Black+Decker DVA315J şarjlı süpürge de işte tam bu amaçla üretildi. Kablosuz yapısı ve hafifliği sayesinde, kolay ve hızlı bir temizlik sağlayan ürün; koltuk, halı, sandalye gibi evin her alanına kolaylıkla erişebilmenizi; tozu, kiri kolayca temizlemenizi mümkün kılıyor. Eğer siz de evinizin temizliğine önem veriyorsanız, şu an indirimde olan bu şarjlı süpürgeyi kaçırmayın.

Hızlı ve pratik temizliğin yolu ondan geçer: Black+Decker DVA315J 16.2Wh/10.8V 1.5Ah Li-ion Şarjlı Süpürge

Adsız tasarım - 2023-06-01T163604.522

Ürün özellikleri

  • Kuru kirleri süpürmek için uygun
  • Kablosuz el tipi elektrikli süpürge
  • Yerleşik iyon teknolojisi
  • 15 Watt emiş gücü ve siklon teknolojisi, ürünün son dakikaya kadar mükemmel emiş gücüne sahip olmasını sağlar.
  • Entegre aralık başlığı sayesinde erişimi zor olan yerlere de ulaşır.
  • Şarj süresi 16 saat
  • Emiş Gücü: 25 AW
  • Pil teknolojisi: Lityum İyon (Li İyon)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Performans harika, bayıldım."

  • "Ürünle ilgili her şey güzel. Kuvvetli çekiş, toz haznesi kolay sökülüp takılıyor. Tek yıldızı yüksek gürültüden kırdım."
Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
el süpürgesi şarjlı el süpürgesi

İş birliği İçerikleri

Kullanıcılarından tam not alan 2023'ün en gözde robot süpürgeleri burada!

Kullanıcılarından tam not alan 2023'ün en gözde robot süpürgeleri burada!

Sneaker dünyasının efsanesi Nike Air Jordan'ı sizin için inceledik

Sneaker dünyasının efsanesi Nike Air Jordan'ı sizin için inceledik

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Vücut geliştirme ile ilgilenenlerin mutlaka edinmesi gereken en iyi ağırlık yelekleri

Vücut geliştirme ile ilgilenenlerin mutlaka edinmesi gereken en iyi ağırlık yelekleri

Plajda şıklığı yakalamak isteyenler için en iyi mayo modellerini seçtik

Plajda şıklığı yakalamak isteyenler için en iyi mayo modellerini seçtik

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Tümünü Gör
Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

İçtiğiniz kahvenin aromasını sonuna kadar hissettirecek

İçtiğiniz kahvenin aromasını sonuna kadar hissettirecek

Her yudumunda lezzet var! İşte sağlıklı ve lezzetli en iyi poşet çaylar

Her yudumunda lezzet var! İşte sağlıklı ve lezzetli en iyi poşet çaylar

Tesettür giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği abiyeler

Tesettür giyimde şıklığı yakalamak isteyenlerin tercih edebileceği abiyeler

Yalı Çapkın'ının iki güzeli Seyran ve Pelin'in giydiği kıyafetlere alternatif öneriler

Yalı Çapkın'ının iki güzeli Seyran ve Pelin'in giydiği kıyafetlere alternatif öneriler

İki beden ufalma garantili! Olduğunuzdan daha ince görüneceksiniz

İki beden ufalma garantili! Olduğunuzdan daha ince görüneceksiniz

Tümünü Gör
İki beden ufalma garantili! Olduğunuzdan daha ince görüneceksiniz

İki beden ufalma garantili! Olduğunuzdan daha ince görüneceksiniz

Asetonunuz yoksa üzülmeyin! Limondan deodoranta asetonsuz oje çıkarma yöntemleri

Asetonunuz yoksa üzülmeyin! Limondan deodoranta asetonsuz oje çıkarma yöntemleri

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Açık havada en yakın arkadaşınız olacak! Şimdi indirimde

Açık havada en yakın arkadaşınız olacak! Şimdi indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

İçtiğiniz kahvenin aromasını sonuna kadar hissettirecek

İçtiğiniz kahvenin aromasını sonuna kadar hissettirecek

Yazlıkçılar buraya! Balkonunuzu ve bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?

Yazlıkçılar buraya! Balkonunuzu ve bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?

Kaliteli bir kablosuz süpürge arıyorsanız en iyi modeller burada!

Kaliteli bir kablosuz süpürge arıyorsanız en iyi modeller burada!

Düşük maliyetle mutfağınızı baştan aşağı yenileyebilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Düşük maliyetle mutfağınızı baştan aşağı yenileyebilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Evinizin odalarını geniş göstermenin çok basit bir yolu var!

Evinizin odalarını geniş göstermenin çok basit bir yolu var!

Temizlik yaparken âdeta kendinden geçen annenize alabileceğiniz hediyeleri keşfedin

Temizlik yaparken âdeta kendinden geçen annenize alabileceğiniz hediyeleri keşfedin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

NASA'nın teleskobu James Webb görüntüledi: Uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı... "Bizi heyecanlandırıyor"

NASA'nın teleskobu görüntüledi! "Bizi heyecanlandırıyor"

Yayınlandı! Apple Watch sahiplerine watchOS 9.5.1 müjdesi

Yayınlandı! Apple Watch sahiplerine müjde

Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes teslim oldu! 11 yıllık hapis cezasını çekecek

11 yıllık hapis cezasını çekecek

Bilim insanlarından devrim niteliğinde keşif! Kara delik jetlerinden yayılan X-ışınlarında...

Bilim insanlarından devrim niteliğinde keşif!

ABD'li çip üreticisi Nvidia 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı! 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip dünyanın ilk çip üreticisi oldu

1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Uzmanlardan kritik yapay zeka uyarısı! O konuya değinip "Küresel öncelik olması gerek" dediler

Uzmanlar küresel öncelik olması gerektiği konusunda uyardı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.