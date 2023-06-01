Fiyatı 1340 TL'ye düştü! Black Decker şarjlı el süpürgesinde fırsat

El süpürgeleri, günümüzde hızlı ve pratik bir temizlik yapmanın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi. Evin tüm bölgelerine kolayca erişmek ve anında tozları temizlemek için aradığınız pratikliği sunan bir el süpürgesi, ev işlerini bir hayli kolaylaştırıyor. Black+Decker DVA315J şarjlı süpürge de işte tam bu amaçla üretildi. Kablosuz yapısı ve hafifliği sayesinde, kolay ve hızlı bir temizlik sağlayan ürün; koltuk, halı, sandalye gibi evin her alanına kolaylıkla erişebilmenizi; tozu, kiri kolayca temizlemenizi mümkün kılıyor. Eğer siz de evinizin temizliğine önem veriyorsanız, şu an indirimde olan bu şarjlı süpürgeyi kaçırmayın.
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Performans harika, bayıldım."
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