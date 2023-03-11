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  4. Neslihan Atagül’in başrolünü üstlendiği “Ah Belinda” filminin fragmanı yayınladı! Duş sahnesi gündem yarattı

Neslihan Atagül’in başrolünü üstlendiği “Ah Belinda” filminin fragmanı yayınladı! Duş sahnesi gündem yarattı

11.03.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1986 yapımı Türk Sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın "Aaahh Belinda" filmin uyarlaması olarak seyircisinin karşısına çıkacak olan başrolünü Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu’nun üstlendiği filmin fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

Neslihan Atagül’in başrolünü üstlendiği “Ah Belinda” filminin fragmanı yayınladı! Duş sahnesi gündem yarattı

1986 yılında ilk piyasaya çıktığında "Sosyal İçerikli Fantastik Filmler" diyerek tarif edilen “Ah Belinda” film,23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere toplam üç kategoride ödülün sahibi oldu. Atıf Yılmaz imzası taşıyan orijinal yapımda Belinda olarak seyircisinin karşısına Müjde Ar çıkmıştı. 37 yıl sonra “Ah Belinda” filmi yeniden görücüye çıkmata hazırlanıyor.

GÖSTERİM TARİHİ KESİNLEŞTİ

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Senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı “Ah Belinda” filminin oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu’na Necip Memili, Efe Tuncer, Gamze Karaduman ve Beril Pozam eşlik ediyor. Müjde Ar başrollü filmin modern bir uyarlaması olan 'Aaahh Belinda', yakın zamanda çıkacak bir şampuan olan 'Belinda' için bir televizyon reklamında yer alan genç oyuncu Dilara'nın yaşadıklarına odaklanacak. Filmin 7 Nisan’da gösterime girmesi bekleniyor.


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Neslihan Atagül

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