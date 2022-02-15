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Neslihan Atagül kimdir, aslen nereli? Neslihan Atagül kaç yaşında ve eşi kimdir?

15.02.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon dizileri ile yıldızı parlayan oyunculardan olan Neslihan Atagül'ün yaşı, memleketi ve hayatı gibi konular merak ediliyor. Oyunculuğa ilk kez Yaprak Dökümü dizisi ile başlayan Atagül, çok sayıda dizi ve filmde rol almıştır. Peki Neslihan Atagül kimdir, aslen nereli? Neslihan Atagül kaç yaşında ve eşi kim? İşte hayatı ve merak edilenler...

Neslihan Atagül kimdir, aslen nereli? Neslihan Atagül kaç yaşında ve eşi kimdir?

Oyunculuk hayatına ilk defa 2006 senesinde Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterini canlandırarak adım atan Neslihan Atagül'ün hayatı merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından "Neslihan Atagül kimdir?" sorusu sorgulanıyor.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Atagül'ün annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Ekranda ilk kez yer aldığı Yaprak Dökümü dizisi sonrasında 2006 senesinde İlk Aşk filminde oynayan Neslihan Atagül, bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülmüştür.

Sonrasında 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayan, senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ilk dizi çalışması olan 'Hayat Devam Ediyor' adı dizide, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi usta oyuncular ile rol almıştır. Atagül, ayrıca 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan Araf filmide Zehra rolüne hayat vermiştir.

2013 senesinde Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanından uyarlanan Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynamıştır.

Yetenekli oyuncu, 2015 senesinde senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı 'Senden Bana Kalan' adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşmıştır.

Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kara Sevda adlı dizide rol almış ve 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü olmuştur.

Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyeri boyunca Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu', Akademi Ödülü de dahil olmak üzere, performansları için çok sayıda ödül ve başarı kazanmıştır.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN EŞİ KİMDİR?

Neslihan Atagül 2016 yılında oyuncu Kadir Doğulu ile dünyaevine girmiştir.

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NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER

2015 - Senden Bana Kalan-Elif

2006 - İlk Aşk-Bahar

2011 - Araf-Zehra

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER

2015 - 2017 Kara Sevda-Nihan Sezin (Soydere)

2019 Sefirin Kızı

2006 - 2010 Yaprak Dökümü-Deniz

2011 - Canım Babam-Pınar

2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor-Şirin Bakırcı

2013 - 2014 Fatih Harbiye-Neriman


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Sefirin Kızı dizisi Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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