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  4. Neslihan Atagül son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Hamilelik yaradı'

Neslihan Atagül son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Hamilelik yaradı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.10.2024 09:49
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2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftten Neslihan Atagül son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Atagül'ün büyüyen karnı dikkat çekerken karelerine yorum yağdı.

Neslihan Atagül son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Hamilelik yaradı'

"Fatih Harbiye" dizisinin setinde tanışıp önce arkadaş olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü ve ikili 2016 yılında nikah masasına oturma kararı verdi.

Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi.

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Neslihan Atagül yayınladığı bir karenin altına "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düşerek hamileliğini duyurdu.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Erkek bebek bekleyen ünlü çift şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Atagül son çıktığı Mısır tatilden karelerini peş peşe paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Beyaz bir elbise giyen Neslihan Atagül'ün karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme 'hamilelik yaradı', 'çok güzelleşti', 'hamilelik güzelleştirdi' gibi yorumlar yapıldı.

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Neslihan Atagül
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