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Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?

30.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok uzun bir zamandır geçirgen bağırsak sendromu ile mücadele eden Neslihan Atagül, tedavi olmak için İngiltere'ye gitti. Gerekli testlerin ve tetkiklerin sonrasında Neslihan Atagül'ün tedavi sürecine başlandı. Bu tedavi süreci için Neslihan Atagül'e özel bir beslenme programı düzenlendi. Peki Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?

Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?

Bir süredir ekranlara ara veren ve tedavi olan Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Projelerine ve ekranlara ara vererek bütün vaktini geçirgen bağırsak sendromunun tedavisini için ayıran Neslihan Atagül, son bir hamle yaparak tedavi olmak adına İngiltere'ye gitti.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Test ve tetkik sonuçları sonrasında tedavisine başlanılan Neslihan Atagül için özel bir beslenme programı hazırlandı.

Kendine özel bir beslenme programını uygulayan Neslihan Atagül, artık yalnızca evde pişen yemekleri tüketiyor. Bu süreçte sadece avokado ve hindistan cevizi yağı da tüketmeye başlayan Atagül'ün tedavisi sırasında bolca dinlendiği ve enerjisini geri toplamaya çalıştığı da öğrenildi.

Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?

NESLİHAN ATAGÜL AÇIKLAMA YAPTI

Geçirgen bağırsak sendromu nedeni ile rol aldığı Sefirin Kızı isimli diziden ayrılmak durumunda kalan Neslihan Atagül, daha önceki zamanlarda da bu hastalık sebebi ile 5 kilo verdiğini belirtti. Diziden ayrılışı hakkında açıklamalar yapan Neslihan Atagül, "Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. Bu yüzden ayrıldım" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi İngiltere Neslihan Atagül
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