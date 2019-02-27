Neslihan Doğrusöz: Ameliyat olmayı düşünmüyorum

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsel yönelimi, son hali ve imajıyla gündeme gelmişti.

Tarzıyla dikkat çeken Doğrusöz kendisi hakkında yorum yapanlara net yanıt verdi.

Yarışmadaki zamanlarını anlatan Doğrusöz, "Yarışmada topuklu ayakkabı ile yürüyememem subliminal bir mesajdı. Ben kürkümü üstüme giyip, stiletto ayakkabılarımı çekince mağazaya gittiğimde Neslihan hanım hoş geldiniz diyorlar. Deri montumu ve postallarımı giydiğimde ne kadar cool derler. Bu zamana kadar Neslihan hanım olmak zorunda kalmışım” dedi.

“BARBİE BEBEKLE OYNAYAN BİR KIZ OLMADIM”

Doğrusöz açıklamasına şöyle devam etti:

"Tertemiz bir hayat yaşamak istiyorsan. Kendini keşfetmen gerekir. Ben kendimi çok küçükken keşfettim, hiç Barbie bebekle oynamadım.

Ameliyat olmayı düşünmüyorum. Vücut ve kas yapmayı düşünüyorum. Kız arkadaşım var fitnessta Türkiye şampiyonu, onunla yaşıyorum. Beni her gün tavukla besliyor."

“İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİRİM”

Doğrusöz, isim değişikliği yapabileceği söyleyerek, “Arkadaşlarım Tuna diyor, gelen mesajlarda da ismimi değiştirmemi istiyorlar” dedi.

