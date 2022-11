Neslihan Yargıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Meğer bu yüzdenmiş: 2 Sayfa konuğu Neslihan Yargıcı'nın siyah giyinmesinin nedeni izleyenleri şaşırttı!

Neslihan Yargıcı, 2. Sayfa magazin prgoramına konuk olması sebebiyle 7 Kasım 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Neslihan Yargıcı, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü modacı 2. Sayfa'ya konuk olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte ünlü modacı Neslihan Yargıcı'nın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar...

NESLİHAN YARGICI KİMDİR?

Neslihan Yargıcı, 12 Aralık 1952 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Merzifonlu olan Neslihan Yargıcı, İşte Benim Stilim'de jüri üyeliği yaptı.

Neslihan Yargıcı, özellikle 1990'lı yıllarda kariyerinden çok düzenlediği çılgın partilerle gündeme geldi ve siyahların kadını olarak tanındı.

Fransa'da moda eğitimi alan Neslihan Yargıcı, 80'li yılların sonuna doğru popülerliği artan tiyatroda defileyi başlatan isim oldu. 1998 yılında "Arkadaşım Şeytan" filminin kostümlerini yapan Neslihan Yargıcı 90'larda ise Türk pop müziğinin önemli isimlerine stil danışmanlığı yaptı. Sertab Erener'in çıkış parçası Sakin Ol'un klibinde Sezen Aksu ve Uzay Heparı ile birlikte oynadı. 1996'da modayı bıraktığını açıklayan Yargıcı Kanal 6'da Beni Baştan Yarat isimli bir programın sunuculuğunu yaptı. 2006 yılında İstanbul'da düzenlenen Best Model of The World yarışmasında jüride yer aldı. Moda kariyerini yürütürken ufak rollerle izleyici karşısına çıkan Neslihan Yargıcı; 2005 - Kapıları Açmak (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) , 2003 - Eyvah Eski Kocam (Figen) (TV Dizisi), 1991 - Varsayalım İsmail (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) gibi projelerde yer aldı.