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Neslişah Alkoçlar'dan alkışlanacak hareket

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın 7 aylık hamile eşi Neslişah Alkoçlar, bebeğine gelecek tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamaya karar verdi.

Neslişah Alkoçlar'dan alkışlanacak hareket

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile 2014 yılında evlenen Neslişah Alkoçlar, ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

HEDİYELERİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAK
7 aylık hamile olan Alkoçlar, bebeğine gelecek tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak. Amerika'da eşi ve oğluyla tatil yapan Neslişah Alkoçlar, kızı için buradan alışveriş yapacak.

Neslişah

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti 2016 yılında Emir adını verdikleri bebeklerini kucağına almıştı. Çiftin bebekleri 3 kilo 950 gram 49 santimetre boyunda dünyaya gelmişti.

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Engin Altan Düzyatan neslişah alkoçlar

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