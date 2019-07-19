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Nesrin Cavadzade: 7 çocuk yapmak isterim

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ÜNLÜLER  | 19.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Nesrin Cavadzade, sosyal medyada yaptığı “Binlerce kez evet” paylaşımı nedeniyle ortaya atılan “evleniyor” iddialarına açıklık getirdi. Güzel oyuncunun çocuk itirafı ise olay oldu.

Nesrin Cavadzade: 7 çocuk yapmak isterim

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi. Cep telefonu satan bir mağazaya giren Cevadzade, 8 bin lira değerinde yeni bir telefon satın aldı.

Alışveriş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, rol alacağı son filmde ilk kez şarkı söyleyeceğini açıkladı.

Teknolojiyi çok takip etmediğini söyleyen Nesrin Cevadzade, “İçerdeki arkadaşlar benimle dalga geçti. ‘Nesrin hanım 5 yılda bir telefon değiştirdiğinize göre almışken en iyisini alın’ diye. Karşı taraf sesimi duymadığı için hoparlörle konuşuyordum. Son iki aydır hayatımda hiçbir mahremiyet kalmamıştı. Konuştuğumu herkes duyuyordu. 30 Temmuz doğum günüm. Kendi kendime hediye de almak istedim” diye konuştu.

Bu yazı çalışarak geçirdiğini belirten Nesrin Cavadzade, “Bir filmi bitirdim. Bu cumartesi ikinci filme başlıyorum. Çekimler Ankara’da olacak” dedi.

nesrin cevadzade (14)

'BANYODA ŞARKI SÖYLÜYORDUM'

Filmde müzik öğretmenini canlandıracağını ifade eden Cavadzade, “Beni ilk kez şarkı söylerken göreceksiniz. Bu filme kadar sadece banyoda şarkı söylüyordum. Sesimin güzel olduğunu söylerler ama şarkı söylemeyi düşünmemiştim.” diye konuştu.

Müzik konusunda iddialı olmadığını fakat single bir albüm çıkarmak istediğini açıklayan oyuncu, “Bu deneyim bana bu cesareti getirdi. Dedim ki ‘Hayatın bir noktasında mutlaka bir single yapmalıyım’. Benim çevremdeki insanlar bu konuda çok destekliyor” dedi.

ÇOCUK İTİRAFI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ‘Binlerce kez evet’ paylaşımı yapan Nesrin Cavadzade’nin evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Bir süredir Alihan isimli erkek arkadaşıyla aşk yaşayan Cevadzade, evlilik iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Yaptığı paylaşımın 23 Haziran seçimleriyle alakalı esprili bir açıklama olduğunu belirten Cevadzade, “Evlilik teklifiyle alakası yoktu. Evlilik tabii ki isterim. Bence evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar. Ben öyle değilim. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip 7 çocuk yapmak isterim” şeklinde konuştu. (Snobmagazin)


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