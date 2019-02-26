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Nesrin Cavadzade'den estetik iddialarına ilginç yanıt!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 26.02.2019 00:57 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'den estetik iddialarına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.

Nesrin Cavadzade'den estetik iddialarına ilginç yanıt!

Son olarak Bizim Hikaye'de canlandırdığı Tülay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki 'estetikli güzel' yorumlarına ilginç bir yanıt verdi.

Sosyal medyadaki gönderiyi kendi Instagram hesabından paylaşan Nesrin Cavadzade, 'Gluteni,her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!' notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Nesrin Cavadzade estetik

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