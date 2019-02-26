Nesrin Cavadzade'den estetik iddialarına ilginç yanıt!

Son olarak Bizim Hikaye'de canlandırdığı Tülay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki 'estetikli güzel' yorumlarına ilginç bir yanıt verdi.
Sosyal medyadaki gönderiyi kendi Instagram hesabından paylaşan Nesrin Cavadzade, 'Gluteni,her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!' notunu yazdı.
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