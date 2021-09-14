Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? İddialar sonrası ilk paylaşım...

Aynı dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, beraberliklerini geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak taçlandırmıştı.

AYRILIK İDDİASI

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu çift hakkında 'ayrılık' iddiası ortaya atıldı. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade'nin şiddetli bir tartışma sonrası yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.



NESRİN SUSKUN, GÖKHAN'DAN PAYLAŞIM

Söylentiler sonrasında Nesrin Cavadzade suskunluğunu korurken, Gökhan Alkan'dan iddiaları reddeden bir paylaşım geldi.

"O YAR BENİM KİME NE!"

Gökhan Alkan, çıkan haberlere 'Haydar Haydar' şarkısının dizelerini paylaşarak yanıt verdi:

Nesimi'ye sormuşlar

Yarin inen hoş musun?

Hoş olayım, olmayayım

O yar benim, kime ne!

