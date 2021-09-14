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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? İddialar sonrası ilk paylaşım...

14.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın şiddetli bir tartışma sonrasında ayrıldığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Gökhan Alkan manidar bir paylaşımda bulundu.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı? İddialar sonrası ilk paylaşım...

Aynı dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, beraberliklerini geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak taçlandırmıştı.

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AYRILIK İDDİASI

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu çift hakkında 'ayrılık' iddiası ortaya atıldı. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade'nin şiddetli bir tartışma sonrası yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.
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NESRİN SUSKUN, GÖKHAN'DAN PAYLAŞIM

Söylentiler sonrasında Nesrin Cavadzade suskunluğunu korurken, Gökhan Alkan'dan iddiaları reddeden bir paylaşım geldi.

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"O YAR BENİM KİME NE!"

Gökhan Alkan, çıkan haberlere 'Haydar Haydar' şarkısının dizelerini paylaşarak yanıt verdi:

Nesimi'ye sormuşlar
Yarin inen hoş musun?
Hoş olayım, olmayayım
O yar benim, kime ne!

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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