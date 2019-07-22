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Nesrin Cavadzade’li “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin çekimleri başladı

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SİNEMA TV  | 22.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

“Aşk Tesadüfleri Sever 2”, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nesrin Cavadzade’li “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin çekimleri başladı

Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın milyonlarca seyirciye ulaşan “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin, merakla beklenen ikincisi için çekimler 21 Temmuz Pazar günü başladı! Ömer Faruk Sorak’ın, yönetmenliğini bu defa İpek Sorak’la birlikte üstlendiği “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak. “Aşk Tesadüfleri Sever 2” bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak.

Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak birlikte oturuyor. Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri 21 Temmuz’da başlayan ve temmuz-ağustos aylarında çekimleri devam edecek olan film, Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçiriliyor.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin oyuncu kadrosunda yer alan sürpriz isimler ise gelecek haftalarda açıklanacak. “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, Ocak 2020’de vizyondaki yerini alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Ömer Faruk Sorak

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