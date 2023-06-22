Nesrin Cavadzade'nin cesur düğün kıyafeti gündemde! "Gelinin gecesinde..."

Yasak Elma dizisinin yıldızlarından Eda Ece, Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile evlendi. Düğün kırmızı halı geçidi gibiydi. Birçok ünlü ismin katıldığı tören Nesrin Cavadzade'nin cesur göğüs dekoltesi dikkat çekti.

İddialı bir seçimle düğüne katılan oyuncu, gelinden daha çok dikkat çekmekle suçlandı.



Didem Uzel de sosyal medyada bu konuda sessiz kalamadı. Uzel bir paylaşım yaparak "Düğüne uzun ve mümkünse en sade elbise ile gidilir. Çünkü o gece gelinin gecesidir, kırmızı halı da istediğinizi giyebilirsiniz. Düğünlerde sadelik önemlidir" diyerek güzel oyuncunun tarzını eleştirdi.

Didem Uzel'e katılan olduğu kadar katılmayanlar da vardı. Güzel oyuncunun tarzı için "Beyaz veya kırık beyaz elbise giymediği sürece sorun yok bence" yorumları da yapıldı.