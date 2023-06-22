Her baktığında sizi hatırlasın isterseniz sevdiklerinize hediye edebileceğiniz her bütçeye uygun saatler

Saatler, ilgi çekici tasarımları ve özellikleriyle hemen herkesin severek kullandığı aksesuarlar. Tabii ki hediye söz konusu olunca da saat düşünülmeden edilmiyor. Her kombine yakışan, tamamlayıcı parçalardan saatler; tarzından ödün vermeyen sevdikleriniz için tercih edebileceğiniz en harika hediyelerden biri. Sevdiklerinizin ihtiyacına uygun ve yıllarca keyifle kullanabilecekleri saatleri sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım!

1. Kaliteli ve estetik duruşuyla: Michael Kors Darci 3 Glitz Vurgulu El Saati 39 mm

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Hem kaliteyi hem estetik görünümü birleştiren Michael Kors Darci 3 Glitz Vurgulu El Saati 39 mm; lüks ve dikkat çekici tasarımları bileğinde taşımak isteyen kadınlara alabileceğiniz oldukça zarif bir model. Gümüş ve gold tonlarının kattığı ışıltıyla bakışları üstünde toplayan saat, tüm kombinlerde kendini göstermeye aday. Paslanmaz çelik kasasıyla sevdiklerinizin uzun süre kullanabileceği ürün, çift düğmeli güvenliğe sahip.

2. Klasik ve spor dokunuşu birleştiren: Casio Erkek Kol Saati MTP-VD01D-2EVUDF

Çelik kordonu ve mavi kadranıyla hemen her yaşa ve tarza uyum sağlayacak Casio Erkek Kol Saati MTP-VD01D-2EVUDF, hareketli tasarımıyla dikkat çekiyor. İster babanıza ister erkek arkadaşlarınıza gönül rahatlığıyla hediye edebileceğiniz model, mineral camıyla oldukça kaliteli. Saati gösteren noktaların yanında saatin metal çerçevesine yerleştirilen dakikayı simgeleyen detaylar ise model âdeta kusursuzlaştırıyor. Modelin 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık özelliğini de belirtmeden geçmek olmaz.

3. Dikkat çeken şık duruşu ve fonksiyonelliğiyle: Huawei Band 6

Akıllı saat kategorisinin her daim top listesinde olan Huawei Band 6; üç farklı renk seçeneğiyle hem kadınlara hem erkeklere hitap ediyor. Klasik görünen şık tasarımıyla iddiasını ortaya koyan akıllı saat; sporsuz yapamayan, bildirimlerini anında takip etmek isteyen sevdikleriniz için alabileceğiniz modeller arasında. Kişisel asistan görevindeki saatin kalp atış hızı, uyku takibi, birbirinden farklı egzersiz modları ve ulaşılabilir fiyatıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

4. Klasik şıklık: Welder Moody WWRC656 Kadın Kol Saati

Sırada şık görünümüyle sizi kendine âşık edecek bir model var! Welder Moody WWRC656 Kadın Kol Saati, renkli aksesuar kullanmayı seven hanımlara hitap ediyor. Alaşım çelikten üretilen ve tasarımını hasır görünümlü çelik kordonuyla tamamlayan model klasik tasarımıyla kombinlerinize şıklık katar. Saatin kasasına hâkim olan pembe ve mavi tonları arasındaki muhteşem geçişler modele özgün bir görünüm kazandırır. Welder saatin özellikleri arasında takvim göstergesine sahip olması da yer alır. Siz de klasik ve işlevsel bir saat arıyorsanız modeli kaçırmayın, deriz!

5. Tüm gözleri üzerinize toplayacak: Seiko 5 Sports SRPH31K 39.4 mm Otomatik Erkek Kol Saati

Saat tutkunu erkeklerden tam not alan Seiko 5 Sports SRPH31K 39.4 mm Otomatik Erkek Kol Saati, şüphesiz, markanın en kaliteli ve havalı saatlerinden biri. Bütçesini yüksek tutanlar için listemize eklediğimiz model, çizilmelere karşı dayanıklı hardlex kristal camıyla da dünya çapında sıklıkla adından söz ettiriyor. Kalın ibreleriyle okunabilirliği artıran model, mavi kadranı ve kordonuyla spor şıklıktan yana olan sevdikleriniz için harika bir seçenek.

6. Zarif ve modern esintiyi bileğinizde taşıyın: Esprit ES1L362M1085 Kadın Kol Saati

Büyüleyici renkleri ve kadranındaki gümüş taşlarıyla göz kamaştıran Esprit ES1L362M1085 Kadın Kol Saati, klasik tarzı benimseyen kadınların gözdesi. Gold rengi ve kasasıyla bütünleşen zümrüt yeşili kadranı, saate hoş bir hava katıyor. Mineral camı ise sevdiklerinizin bu değerli saati yıllarca kullanmasına olanak tanıyor. Saat kategorisine göre uygun fiyatlı diyebileceğimiz ürün, 32 mm kasa çapına sahip.

7. Eskimeyen klasik bir model: Casio F-91W-1Dg Erkek Kol Saati

En iyi saat markası olarak gösterilen Casio tarafından üretilen F91W-1Dg Erkek Kol Saati, âdeta eskimeyen bir tasarıma sahip. Her dönemde kendine yer bulabilen ürün, önceleri teknolojik olduğu için şu an ise retro görünümü sayesinde tercih edilir. Özellikle erkekler tarafından satın alınan ürün, kullanışlı olduğu kadar dayanıklı olması ile öne çıkar. Giyim tarzına retro bir hava katmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği model, su geçirmez özelliği ile dikkat çeker. Alarm ve takvim özelliği ise kullanım kolaylığı sağlar.

8. Spordan günlük yaşama her şey bu saatte: Apple Watch SE 1. Nesil GPS 44 mm Akıllı Saat

Sevdikleriniz için harika bir hediye arayışındaysanız kaçırmamanız gereken bir saat tavsiyemiz var. En iyi akıllı saatler arasında yer alan Apple Watch SE 1. Nesil GPS 44 mm Akıllı Saat, kadın ve erkek kullanımına uygun. Sportif şıklıktan vazgeçmeyen sevdiklerinizin beğenisini kazanacak olan ürün, oval köşeli geniş ekranıyla çok şık. Model, harika bir fitness arkadaşı olmasının yanı sıra günlük yaşamdaki her detayın da takipçisi!

9. Gümüş renkli takı tutkunlarına özel: U.S. Polo Assn. USPA2058-03 Kadın Kol Saati

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Çarpıcı, şık ve bir o kadar da minimal tasarımıyla her zevke ve yaşa hitap eden U.S. Polo Assn. USPA2058-03 Kadın Kol Saati, özel günler için ideal bir armağan. Şık akşam yemeklerinin veya davetlerin favorisi olan saat, çerçeve ve saatleri simgeleyen noktalarda kullanılan ışıltılı taşlarıyla âdeta tam bir tasarım harikası. Üstelik modası geçmeyen dizaynı sayesinde sevdiklerinize yıllarca eşlik eder.

10. Kahverengi ve siyahın muhteşem uyumu: Coviya Kol Saati

Kahverengi ve siyah rengi ile tasarlanan Coviya 8314 Erkekler İzle Kuvars Marka İzle Kol Saati Takvim Saat Dakika Zaman Ekran Deri İzle; kalitesi ile kullanıcıların dikkatini çeker. Model; deri kayışı, kaliteli kesimi ve malzemesi ile göz doldururken mat siyah üzerine kahverengi olarak işlenmiş olan rakamlarıyla göz alıcı bir hâle gelir. Geniş yuvarlak gövde, kronometre ve pusula özellikleri ile beklentileri karşılayan ürün; spor ya da klasik kıyafetler ile kolayca kombinlenebilir. Özgün tasarımlı ve dayanıklı bir kol saati arıyorsanız bu ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

11. Hareketli ve spor saatlerden hoşlananlar için: Versus Versace VRSS-VSPHJ1121 Erkek Kol Saati

Versus Versace VRSS-VSPHJ1121 Erkek Kol Saati, her türlü darbe ve düşmeye karşı dayanıklı mineral camı ve deri kordonuyla uzun yıllar sağlamlığını korur. Kuvars teknolojiye sahip model, uzun süre ilk günkü görünümünü korur. Kadranında yer alan takvimi, saati gösteren estetik rakamları ve dikkat çeken mavi rengiyle her türlü kıyafete eşlik edecek ürün; sevdiklerinizin olmazsa olmaz aksesuarlarından biri olacak.

12. Sade ve asil: Tommy Hilfiger TH1710519 Erkek Kol Saati

Erkek modasının vazgeçilmezlerinden olan kol saatleri, her erkeğin dolabında mutlaka bulunmalı. Şıklığı pekiştiren, bir o kadar da stil sahibi görünüme imza atan Tommy Hilfiger TH1710519 Erkek Kol Saati de bunlardan biri. Füme renkli çelik kasasıyla bütünleşen füme renkli kadranı, hemen her tarzla uyum yakalamayı başarıyor. Mineral cam özelliğinin daha uzun ömürlü kıldığı saatin kadranında dakikaları gösteren ibreler de yer alıyor.

13. Yıllar geçse de ilk günkü gibi parlak ve göz alıcı: Fossil Kadın Jacqueline

36 mm kasa çapı ve rose gold renkli kadran çerçevesiyle renklerin zarifliğini konuşturduğu Fossil Kadın Jacqueline // ES5091, deri kordonuyla göz kamaştırıyor. 3 ATM’ye kadar su geçirmezlik özelliği bulunan saat, sevdiklerinizi bir hayli mutlu edecek. Yuvarlak ekranlı saatlerden hoşlananlar için iyi bir tercih olan model, mineral camıyla çizilmeye karşı da oldukça dayanıklı. Tabii yıllarca parlaklığını ve şeffaflığını koruması da büyük bir avantaj.

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