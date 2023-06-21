Fiyatı 2 bin 319 TL'ye düştü! İndirimdeki Tommy Hilfiger çanta ile yazın şıklığınızı zirveye taşıyın

Sıcak yaz aylarında açık renk kıyafetler ve aksesuarlar çokça tercih ediliyor. Özellikle ayakkabı ve çanta söz konusu olduğunda tercihinizi açık renklerden yana yapmak oldukça önemli. Eğer yaz aylarında kullanmak için açık renkte bir çanta arıyorsanız olmanız gereken yerdesiniz. Moda devi Tommy Hilfiger'ın Poppy Crossover kadın çanta modeli kısa süreliğine indirime girdi. Kullanıcılarından tam not alan çanta, pudra rengiyle yaz aylarına çok yakışıyor. Siz de tüm kombinlerinize uyum sağlayacak bu çantaya indirimli bir şekilde sahip olmak isterseniz, acele edin. İşte detaylar!

Yaz aylarına yakışan bir model: Tommy Hilfiger Poppy Crossover Kadın Çanta

Ürün özellikleri

Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.

Fermuarlı ana bölme, fermuarlı iç cep ve ön cebe sahiptir.

Ayarlanabilir çapraz askısı bulunur

Ön kısmında Tommy Hilfiger logosu yer alır.

Rahat ve şık bir kullanım sunar.

Günlük kullanım için yeteri kadar alan sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok pratik ve yeterince büyük."

"Çok güzel, çok hafif ve her ayrıntıya dikkat etmişer. Yeterince geniş olmayacağından korktum ama gerçekten normalde daha büyük çantalarda taşıdığım her şey var. Özellikle ilkbahar/yaz için çok güzel."

"Küçük değil, çok güzel. Teşekkürler Amazon."

Bu içerik 21 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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