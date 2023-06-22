Müzik keyfini doyasıya yaşamak isteyenlere: hem kaliteli hem uygun fiyatlı AirPods kulaklık muadilleri

Bluetooth kulaklıklar kablolara bağlı kalmadan pratik şekilde müzik dinlenmesine yardımcı oluyor. Bluetooth kulaklık dendiğinde akıllara ilk başta AirPods gelse de birçok başarılı marka tarafından yüksek ses kalitesi sunan, uzun pil ömrüyle takdir kazanan ve dayanıklı malzemeleriyle tam not alan, birbirinden kaliteli bluetooth kulaklık modeli üretiliyor. Hazırsanız bu modellere göz atmaya başlayalım!

1. Yüksek ses kalitesiyle öne çıkan: Philips SHB2515 Gerçek Kablosuz Kulaklık

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En iyi bluetooth kulaklık sıralaması yapıldığında birinci sırada yer alan Philips SHB2515 Gerçek Kablosuz Kulaklık, 3350 mAh kapasitesindeki şarj kutusu sayesinde powerbank olarak da kullanılabiliyor. Tam şarjla 100 saate varan kullanım avantajı sunan model, kullanıcılarını sürekli şarj düşünme derdinden kurtarıyor. Kulağa tam oturup yüksek ve kaliteli ses sunması da cabası!

2. Kaliteli çağrı görüşmesi yapmak isteyenlere: Xiaomi Buds 3

Hem uygun fiyatlı hem kaliteli bluetooth kulaklık arayanların mutlaka şans tanıması gereken Xiaomi Buds 3, yüksek ve canlı ses kalitesiyle müzik dinleme keyfini arşa çıkarıyor. Modelin akıllı şarj kutusu kablosuz şarj desteğine sahip olduğu için kablo derdiyle uğraşmadan da şarj edilebiliyor. Ürün, tam dolu şarjla 32 saate kadar müzik çalabiliyor. Ayrıca toza ve suya dayanıklı olduğu için kullanıcılarına güven veriyor.

3. Mükemmel bas ve tiz performansı: Baseus E9 Bowie ANC True Wireless Bluetooth Kulaklık

Baseus E9 Bowie ANC True Wireless Bluetooth Kulaklık, kulaklıkta dikkat ettiği ilk şey bas ve tiz seslerin performansı olanların ilgisini cezbediyor. 400 mAh'lık bataryası sayesinde 60 dakikada tamamen şarj oluyor. Suya karşı dayanıklı olduğu için spor yaparken veya açık havada yağmur altında rahatlıkla kullanılabiliyor. Kulaklık üzerindeki dokunmatik tuşlarla ses ve çağrı kontrolü de yapılabiliyor.

4. Uzun pil ömrüyle: HUAWEI FreeBuds SE Yarı Kulak İçi Bluetooth 5.2 Kablosuz Kulaklık

Huawei marka bluetooth kulaklık satın almak isteyenlerin kaçırmaması gereken HUAWEI FreeBuds SE Yarı Kulak İçi Bluetooth 5.2 Kablosuz Kulaklık, son derece minimalist tasarımıyla birinci tercihini her zaman sade ürünlerden yana kullananları memnun ediyor. Tam şarj edildiğinde 24 saate kadar müzik ve çağrı görüşmesi yapılmasına imkân tanıyor. Yüksek ve canlı sese sahip olması da bir başka artısı!

5. Ergonomik tasarıma sahip: Jabra Elite 3 Kulak İçi Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Modern tasarımıyla görenlerin ilgisini cezbeden Jabra Elite 3 Kulak İçi Kablosuz Bluetooth Kulaklık, ergonomik tasarımı sayesinde kulaklara üst seviye konfor sağlıyor. Tam şarjla 28 saate kadar kesintisiz müzik deneyimi vadediyor. Modelin en sevilen özelliği ses ayarlarının kolaylıkla özelleştirilebilmesi. Bu sayede her kullanıcı kendi tarzına uygun ayarlamalar yapabiliyor. Gürültü önleme özelliği ve dört mikrofonuyla çağrı görüşmelerinin kalitesini yükseltiyor.

6. En kalitelisini arayanlara: Samsung Galaxy Buds 2 Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

En kaliteli bluetooth kulaklığı satın almak isteyenlerin mercek altına alması gereken Samsung Galaxy Buds 2 Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, kristal berraklığında ses kalitesi vadediyor. Üç mikrofonlu yapısı sayesinde çağrı görüşmelerine canlılık kazandırıyor. Ayrıca aktif gürültü engelleme teknolojisi ile çevre gürültüsünü karşı tarafa iletmiyor. Her bir kulaklık sadece 5 gram ağırlığında olduğu için muazzam bir hafiflik sağlayarak kulakları yormuyor.

7. Kullanıcı dostu özellikler sunan: JBL Wave 100TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

En iyi bluetooth kulaklık çeşitleri arasında yer alan JBL Wave 100TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık tam şarjla 20 saate kadar müzik çalıyor. Dual Connect özelliği sayesinde bir kulaklıkla müzik dinlenirken diğer kulaklıkla çağrı görüşmesi yapılabiliyor. 8 milimetrelik özel ses sürücüleriyle bas seslere derinlik kazandırıyor. Kulak ergonomisi gözetilerek tasarlandığı için kulaklara rahat oturuyor ve düşme sorunu yaşatmıyor.

8. Kesintisiz müzik keyfi: Lenovo Lecoo EW301 Bluetooth 5.0 Kablosuz TWS HiFi Stereo Güçlü Bas Mikrofonlu Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

"Lenovo'nun en iyi Bluetooth kulaklığı hangisi?" diye soranlara önerilen Lenovo Lecoo EW301 Bluetooth 5.0 Kablosuz TWS HiFi Stereo Güçlü Bas Mikrofonlu Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, üstün özellikleriyle müzik dinlemeyi bambaşka boyuta taşıyor. Akıllı dokunmatik yüzeyi sayesinde parmak hareketleriyle şarkı ve ses seviyesinde çeşitli özelleştirmeler yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca ter damlacıklarına dayanıklı şekilde tasarlandığı için spor sırasında da kullanılabiliyor.

9. Oyun tutkunlarına özel: Haylou T15 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Bluetooth kulaklığıyla müzik dinlemenin ve çağrı görüşmesi yapmanın yanı sıra oyun deneyimi yaşamak isteyenlerin Haylou T15 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık'ı kaçırmaması gerekiyor. 60 saate kadar pil ömrü sunarak şarj problemlerine kesin çözüm getiren modelin oyun oynarken ses gecikmesi yaşanmasını önleyen özel bir modu bulunuyor. Böylece doyasıya oyun keyfi yaşanıyor.

10. Fiyat performans ürünü arayanlara: QCY T13 Bluetooth 5.1 Kablosuz Kulaklık

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Bütçesini çok zorlamadan kaliteli Bluetooth kulaklık sahibi olmak isteyenlere QCY T13 Bluetooth 5.1 Kablosuz Kulaklık tavsiye ediliyor. Beyaz rengi ve kompakt tasarımıyla sadelikten hoşlananların beğenisini kazanan model, Bluetooth 5.1 teknolojisi sayesinde ses gecikmelerini en düşük seviyeye indiriyor. Ürünün üç farklı kulaklık başlığı sunması da önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

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