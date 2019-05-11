Netflix, Dark Horse Entertainment ile yaptığı anlaşmayı genişletiyor

1992’de Mike Richardson’ın kurduğu çizgi roman yayıncısı Dark Horse Comics’in devamı olan film yapımcısı Dark Horse Entertainment ile Umbrella Academy ve Polar gibi yapımlara imza atan Netflix, şimdi bu popüler çizgi roman yayıncısının yeni öykülerini de ekrana taşıyacak.
Yeni yapımların arasında Dark Horse Comics’in büyük ilgi gören, Hellboy, The Mask ve Frank Millar’s Sin City isimlerinin de olması bekleniyor.
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