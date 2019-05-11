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Netflix, Dark Horse Entertainment ile yaptığı anlaşmayı genişletiyor

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SİNEMA TV  | 11.05.2019 07:55 | Son Güncelleme

Düzenli içerik üretebilmek için büyük bütçelere ayıran Netflix, popüler öyküleri ekrana getirmeye devam ediyor. Yayıncı şimdi, içerik üreticileriyle anlaşmalarını güçlendirmeye çalışıyor.

Netflix, Dark Horse Entertainment ile yaptığı anlaşmayı genişletiyor

1992’de Mike Richardson’ın kurduğu çizgi roman yayıncısı Dark Horse Comics’in devamı olan film yapımcısı Dark Horse Entertainment ile Umbrella Academy ve Polar gibi yapımlara imza atan Netflix, şimdi bu popüler çizgi roman yayıncısının yeni öykülerini de ekrana taşıyacak.

The-Umbrella-Academy-2.-sezon

Yeni yapımların arasında Dark Horse Comics’in büyük ilgi gören, Hellboy, The Mask ve Frank Millar’s Sin City isimlerinin de olması bekleniyor.

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