Netflix dizisinde bayrak krizi! Yayından kaldırıldı

Birçok ülkede Netflix’in en çok izlenen ilk 10 dizisi arasında yer alan “Shine On Me", bayrak sahnesi nedeniyle Vietnam’da yayından kaldırıldı.

Netflix, Vietnam yönetiminin itirazı üzerine Çin yapımı romantik drama dizisi “Shine On Me”yi Vietnam’daki yayın kataloğundan çıkardı.

"ULUSAL EGEMENLİĞE AYKIRILIK"

Dizinin bir bölümünde Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı bölgeleri kapsayan ve Çin’in egemenlik iddialarını simgeleyen “dokuz kesik çizgi” (nine-dash line) haritasının yer alması “ulusal egemenliğe aykırı” ve “yanıltıcı” olarak nitelendirildi. Shine On Me, kaldırılmadan önce Singapur, Tayvan ve Vietnam’da Netflix’in en çok izlenen ilk 10 dizisi arasında yer alıyordu.

