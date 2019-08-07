Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları

WandaVision ve Marvel evreninde yer alan diğer karakterlere ev sahipliği yapacak bir dizi.

The Simpsons’in tüm 30 sezonu da bu platformda yer alacak.

Netflix, Apple ve Amazon gibi devlerin yer aldığı sektöre Disney 'Disney+' isimli servisi ile resmen girdi. 12 Kasım 2019'da yayın hayatına başlayacak olan şimdiden Disney+'ta yer alacağı belli olan içerikler ise şöyle...

ABD’de oldukça popüler olan Hulu ve ESPN'nin de dahil edildiği bir Disney+ paketinin fiyatı ise 12.99 dolar olacak.

Buna göre kullanıcılar sadece Disney+ üyeliği almak istedikleri takdirde 6.99 dolar ödeyecek.

The Walt Disney Company'nin 12 Kasım'da ABD'de kullanıma sunacağı yeni çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

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TEK RAKİP DISNEY+ DEĞİL

Ancak Netflix’in tahtına gözünü diken tek platform Disney+ değil. Sosyal medya devi Facebook, 'Facebook Watch' isimli platformu ile tıpkı Netflix gibi kendi orijinal film ve dizilerini sunmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Apple+ adını verdiği platformunda Steven Spielberg, Oprah Winfrey gibi isimler de yar alacak. Apple’ın yeni servisi için şimdiden 2 milyar dolar harcamış olası ise teknoloji devinin sektörden iyi bir pay alabilmek için hiçbir şeyden kaçınmadığını gözler önüne seriyor.

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV de "BritBox" olarak adlandırılacak bir platform oluşturmaya hazırlandıklarını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.



