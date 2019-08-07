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Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 07.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Son dönemlerde fiyat artışlarıyla gündeme gelen Netflix'e rakip çıktı. Bir süre önce Netflix'le Marvel yapımları için imzaladığı sözleşmeyi iptal eden Disney'den büyük bir adım geldi. Disney, son projesi 'Disney Plus' ile Netflix'in en büyük rakibi olmayı amaçlıyor. Peki Disney+ paket fiyatları ne kadar?

Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları

The Walt Disney Company'nin 12 Kasım'da ABD'de kullanıma sunacağı yeni çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Şirketin CEO'su Bob Iger Disney+'ın ABD'de geçerli olacak paket fiyatlarını açıkladı.

Buna göre kullanıcılar sadece Disney+ üyeliği almak istedikleri takdirde 6.99 dolar ödeyecek.

ABD’de oldukça popüler olan Hulu ve ESPN'nin de dahil edildiği bir Disney+ paketinin fiyatı ise 12.99 dolar olacak.

İŞTE DİSNEY PLUS'TA YER ALACAK İÇERİKLER

Netflix, Apple ve Amazon gibi devlerin yer aldığı sektöre Disney 'Disney+' isimli servisi ile resmen girdi. 12 Kasım 2019'da yayın hayatına başlayacak olan şimdiden Disney+'ta yer alacağı belli olan içerikler ise şöyle...

Dinesy+ Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerini yayınlayacak.

Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi.

The Falcon ve The Winter Soldier temalı dizi.

The Simpsons’in tüm 30 sezonu da bu platformda yer alacak.

WandaVision ve Marvel evreninde yer alan diğer karakterlere ev sahipliği yapacak bir dizi.

Into the Unknown: Making Frozen 2

The Phineas and Ferb Movie

TEK RAKİP DISNEY+ DEĞİL

Ancak Netflix’in tahtına gözünü diken tek platform Disney+ değil. Sosyal medya devi Facebook, 'Facebook Watch' isimli platformu ile tıpkı Netflix gibi kendi orijinal film ve dizilerini sunmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Apple+ adını verdiği platformunda Steven Spielberg, Oprah Winfrey gibi isimler de yar alacak. Apple’ın yeni servisi için şimdiden 2 milyar dolar harcamış olası ise teknoloji devinin sektörden iyi bir pay alabilmek için hiçbir şeyden kaçınmadığını gözler önüne seriyor.

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV de "BritBox" olarak adlandırılacak bir platform oluşturmaya hazırlandıklarını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

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