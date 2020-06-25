Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Netflix'e yeni üye olduysanız bu yapımları mutlaka izleyin!

Netflix'e yeni üye olduysanız bu yapımları mutlaka izleyin!

Göksi Beköz Göksi Beköz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Son yılların en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in geniş arşivinde birçok farklı türde yapım yer alıyor. Peki, Netflix'e yeni başlayan birinin mutlaka izlemesi gereken yapımlar hangileri? Keyifli bir şekilde vakit geçirmek için hangi yapımları tercih etmelisiniz? En güzel Netflix içerikleri için aşağıdaki listeyi kesinlikle inceleyin!

Netflix'e yeni üye olduysanız bu yapımları mutlaka izleyin!

İlk kurulduğunda yalnızca DVD satış ve kiralaması yapan Netflix, günümüzde kendi dizi ve filmlerini çekiyor. Ayrıca arşivine ilgiyle takip edilen diğer yapımları da ekliyor. Siz de birçok yapımı bünyesinde barındıran Netflix'e yeni üye olduysanız gerek oyuncu kadrosuyla gerek senaryosu ve çekim teknikleriyle başarısını konuşturan aşağıdaki yapımları mutlaka izlemelisiniz!

NETFLIX'E YENİ BAŞLAYANLARIN MUTLAKA İZLEMESİ GEREKEN YAPIMLAR

Marvel’s Daredevil

8ec19a7f0e5c969390b5a17931a0678bb7-24-daredevil-1.rsquare.w700

Konu: Küçükken geçirdiği bir kaza sonucunda görme yetisini kaybeden Matt Murdock, aynı kazada bazı güçler elde eder. Hell's Kitchen'da gündüzleri avukat olarak masum insanlara yardım ederken geceleri ise Daredevil olarak kötülerle savaşır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson

Marvel’s The Punisher

fe80260e6da174661d91d7294ad19f49da21f8cf

Konu: Eski bir deniz piyadesi olan Frank Castle, ailesinin cinayetinden sorumlu olan kişileri bulup cezalandırmak ister. Ancak bu cinayetlerin askeri bir komployla ilişkili olduğunu keşfetmesiyle durumlar karmaşık bir hal alır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Jon Bernthal, Ben Barnes, Amber Rose Revah

Altered Carbon

1519309288_959125_1519309841_album_normal

Konu: Bilinç transferi yoluyla ölümsüzlüğün hüküm sürdüğü bir distopyada, eski bir asker olan Takeshi Kovacs buzda geçen 250 yıllık hapsinin ardından uyandırılır. Kovacs, özgürlüğüne tamamen kavuşmak için akılalmaz bir entrikayı çözmek zorundadır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Joel Kinnaman, Will Yun Lee, Martha Higareda, Dichen Lachman

Dark

AAAABZlDGkf2PdSnJr4tDqTWJI7bZYuJCtdwBRnEtgo7B0T3r7Wc9zcHvzHYNJyhjhV9IGeFgu9tmV62EjyjiIrjExmWHh_bwP3gGaaG_RwEVi5dRp8I

Konu: Küçük bir Alman kasabası olan Winden'da önce Erik, sonra da Mikkel isimli çocukların gizemli bir şekilde ortadan kaybolması işleri karıştırır. Zaman kavramının bildiklerimizden çok farklı bir şekilde işlendiği Dark'ta 3 nesli kapsayan esrarengiz olaylar vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel

Lucifer

19719

Konu: Cehennemde kötülere işkence etmekten sıkılan Lucifer, eğlenmek için Los Angeles'a yerleşir ve burada Lux isimli bir gece kulübü açar. Ancak partilerin aranan ismi olan Lucifer bazı tesadüfler sonucu kendini cinayet dedektifleriyle iş birliği yaparak davaları çözmeye çalışırken bulur.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro

Atiye

0x0-atiye-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-netflix-atiye-2-yeni-sezon-fragmani-ne-zaman-yayinlanacak-1592645941140

Konu: İstanbul'da yaşayan bir ressam olan Atiye, küçüklüğünden beri ilginç bir şekli çizmektedir. Atiye'nin ne anlama geldiğini bilmediği bu şeklin Göbeklitepe'de yapılan arkeolojik bir çalışmada bulunması onu kişisel bir yolculuğa sürükler. Böylece Atiye, ortadaki gizemi çözmek için Göbeklitepe'ye doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
Bu listeyi incelemeden komedi dizisine başlamayın! İşte en iyi komedi dizileriBu listeyi incelemeden komedi dizisine başlamayın! İşte en iyi komedi dizileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks işçileri, koronavirüse karşı en güvenli pozisyonları belirledi

Seks işçileri, koronavirüse karşı en güvenli pozisyonları belirledi

Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

Bu yöntemlerle araç farları ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Diş macunu...

Büyük Piramit’le ilgili bir gizem daha çözüldü

Büyük Piramit’le ilgili bir gizem daha çözüldü

En iyi Netflix filmleri açıklandı! Seyirciler en çok bu filmleri sevdi..

En iyi Netflix filmleri açıklandı! Seyirciler en çok bu filmleri sevdi..

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünlü ikili yeniden bir arada

Ünlü ikili yeniden bir arada

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sevilen diziye damga vuran dans sahnesi!

Sevilen diziye damga vuran dans sahnesi!

O Ses Türkiye'de hangi ünlüler yarışacak?

O Ses Türkiye'de hangi ünlüler yarışacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu listeyi incelemeden komedi dizisine başlamayın! İşte en iyi komedi dizileri

Bu listeyi incelemeden komedi dizisine başlamayın! İşte en iyi komedi dizileri

En iyi Netflix filmleri açıklandı! Seyirciler en çok bu filmleri sevdi..

En iyi Netflix filmleri açıklandı! Seyirciler en çok bu filmleri sevdi..

Kullanıcılara göre en iyi Netflix komedi filmleri belirlendi! Kahkalara boğulacaksınız...

İşte en iyi Netflix komedi filmleri! Kahkaya boğulacaksınız...

Harvey Weinstein 17 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar etti

Hollywood yapımcısından kız çocuğuna iğrenç istismar!

Avatar 2 filminin çekimleri başladı

Koronavirüs arası bitti! Avatar 2 seti işbaşı yaptı

NASA’dan Tom Cruise açıklaması

Tom Cruise, uzayda film çekebilecek mi? NASA açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.