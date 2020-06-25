Netflix'e yeni üye olduysanız bu yapımları mutlaka izleyin!

İlk kurulduğunda yalnızca DVD satış ve kiralaması yapan Netflix, günümüzde kendi dizi ve filmlerini çekiyor. Ayrıca arşivine ilgiyle takip edilen diğer yapımları da ekliyor. Siz de birçok yapımı bünyesinde barındıran Netflix'e yeni üye olduysanız gerek oyuncu kadrosuyla gerek senaryosu ve çekim teknikleriyle başarısını konuşturan aşağıdaki yapımları mutlaka izlemelisiniz!

NETFLIX'E YENİ BAŞLAYANLARIN MUTLAKA İZLEMESİ GEREKEN YAPIMLAR

Marvel’s Daredevil

Konu: Küçükken geçirdiği bir kaza sonucunda görme yetisini kaybeden Matt Murdock, aynı kazada bazı güçler elde eder. Hell's Kitchen'da gündüzleri avukat olarak masum insanlara yardım ederken geceleri ise Daredevil olarak kötülerle savaşır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson

Marvel’s The Punisher

Konu: Eski bir deniz piyadesi olan Frank Castle, ailesinin cinayetinden sorumlu olan kişileri bulup cezalandırmak ister. Ancak bu cinayetlerin askeri bir komployla ilişkili olduğunu keşfetmesiyle durumlar karmaşık bir hal alır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Jon Bernthal, Ben Barnes, Amber Rose Revah

Altered Carbon

Konu: Bilinç transferi yoluyla ölümsüzlüğün hüküm sürdüğü bir distopyada, eski bir asker olan Takeshi Kovacs buzda geçen 250 yıllık hapsinin ardından uyandırılır. Kovacs, özgürlüğüne tamamen kavuşmak için akılalmaz bir entrikayı çözmek zorundadır.