Netflix'e yeni üye olduysanız bu yapımları mutlaka izleyin!

İlk kurulduğunda yalnızca DVD satış ve kiralaması yapan Netflix, günümüzde kendi dizi ve filmlerini çekiyor. Ayrıca arşivine ilgiyle takip edilen diğer yapımları da ekliyor. Siz de birçok yapımı bünyesinde barındıran Netflix'e yeni üye olduysanız gerek oyuncu kadrosuyla gerek senaryosu ve çekim teknikleriyle başarısını konuşturan aşağıdaki yapımları mutlaka izlemelisiniz!
Konu: Küçükken geçirdiği bir kaza sonucunda görme yetisini kaybeden Matt Murdock, aynı kazada bazı güçler elde eder. Hell's Kitchen'da gündüzleri avukat olarak masum insanlara yardım ederken geceleri ise Daredevil olarak kötülerle savaşır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson
Konu: Eski bir deniz piyadesi olan Frank Castle, ailesinin cinayetinden sorumlu olan kişileri bulup cezalandırmak ister. Ancak bu cinayetlerin askeri bir komployla ilişkili olduğunu keşfetmesiyle durumlar karmaşık bir hal alır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Jon Bernthal, Ben Barnes, Amber Rose Revah
Konu: Bilinç transferi yoluyla ölümsüzlüğün hüküm sürdüğü bir distopyada, eski bir asker olan Takeshi Kovacs buzda geçen 250 yıllık hapsinin ardından uyandırılır. Kovacs, özgürlüğüne tamamen kavuşmak için akılalmaz bir entrikayı çözmek zorundadır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Joel Kinnaman, Will Yun Lee, Martha Higareda, Dichen Lachman
Konu: Küçük bir Alman kasabası olan Winden'da önce Erik, sonra da Mikkel isimli çocukların gizemli bir şekilde ortadan kaybolması işleri karıştırır. Zaman kavramının bildiklerimizden çok farklı bir şekilde işlendiği Dark'ta 3 nesli kapsayan esrarengiz olaylar vardır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel
Konu: Cehennemde kötülere işkence etmekten sıkılan Lucifer, eğlenmek için Los Angeles'a yerleşir ve burada Lux isimli bir gece kulübü açar. Ancak partilerin aranan ismi olan Lucifer bazı tesadüfler sonucu kendini cinayet dedektifleriyle iş birliği yaparak davaları çözmeye çalışırken bulur.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro
Konu: İstanbul'da yaşayan bir ressam olan Atiye, küçüklüğünden beri ilginç bir şekli çizmektedir. Atiye'nin ne anlama geldiğini bilmediği bu şeklin Göbeklitepe'de yapılan arkeolojik bir çalışmada bulunması onu kişisel bir yolculuğa sürükler. Böylece Atiye, ortadaki gizemi çözmek için Göbeklitepe'ye doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger
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