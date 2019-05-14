Mynet Trend

Netflix, E3 2019’da oyun duyurusu yapacak

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 14.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Görünüşe bakılırsa Netflix, E3 2019’da düzenleyeceği bir panelde Stranger Things 3: The Game ve başka oyunlar için duyuru yapmaya hazırlanıyor.

Netflix, E3 2019’da oyun duyurusu yapacak

Son zamanlarda Netflix’in eğlence sektöründe hatırı sayılır gelişmeleri var. Özellikle sinema ve dizi konusunda birçoğumuzun üyeliğine sahip olan Netflix, oyun tarafında birtakım gelişmelere sahip. 

Yayınlanan bilgilere göre E3 2019’da yer alacak olan Netflix, ufak bir ipucu ile Stranger Things 3: The Game’e yer verecek. Oyun, Aralık ayında PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında piyasaya çıkacak. Ayrıca firma, tek bir oyunla sınırlı kalmayacak. Karşımıza ne gibi sürprizler çıkacak bilinmez ancak E3 2019’un yayınladığı görselden sonra “fazlasına hazır olmamız” gerektiği gün gibi ortada. Diğer tarafta Netflix’in Nintendo Switch konsoluna duyurulması bekleniyor.

Gears 5’in Çıkış Tarihi ve Kutu Tasarımı Sızmış Olabilir

PARTNERHayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyinHayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin
Casus yazılım WhatsApp üzerinden cep telefonlarını hedef aldıCasus yazılım WhatsApp üzerinden cep telefonlarını hedef aldı
Herkes bunu konuşuyor! Twitter özür dilediHerkes bunu konuşuyor! Twitter özür diledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix Stranger Things oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durduruldu

Mansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durduruldu

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Görenler şaştı kaldı! Çiftçiden ilginç çözüm

Görenler şaştı kaldı! Çiftçiden ilginç çözüm

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gears 5’in çıkış tarihi ve kutu tasarımı sızmış olabilir

Gears 5’in çıkış tarihi ve kutu tasarımı sızmış olabilir

Casus yazılım WhatsApp üzerinden cep telefonlarını hedef aldı

Casus yazılım WhatsApp üzerinden cep telefonlarını hedef aldı

Konum verilerini paylaşan Twitter özür diledi

Herkes bunu konuşuyor! Twitter özür diledi

WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Bu telefonlar artık...

WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Bu telefonlar artık...

Apple dün gece yayınladı! iPhone kullananlar dikkat

Tüm iPhone telefonlar dün geceden itibaren...

Büyük ekran ve uzun pil ömrü bu telefonda!

Büyük ekran ve uzun pil ömrü bu telefonda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.