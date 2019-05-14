Netflix, E3 2019’da oyun duyurusu yapacak

Son zamanlarda Netflix’in eğlence sektöründe hatırı sayılır gelişmeleri var. Özellikle sinema ve dizi konusunda birçoğumuzun üyeliğine sahip olan Netflix, oyun tarafında birtakım gelişmelere sahip.

Yayınlanan bilgilere göre E3 2019’da yer alacak olan Netflix, ufak bir ipucu ile Stranger Things 3: The Game’e yer verecek. Oyun, Aralık ayında PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında piyasaya çıkacak. Ayrıca firma, tek bir oyunla sınırlı kalmayacak. Karşımıza ne gibi sürprizler çıkacak bilinmez ancak E3 2019’un yayınladığı görselden sonra “fazlasına hazır olmamız” gerektiği gün gibi ortada. Diğer tarafta Netflix’in Nintendo Switch konsoluna duyurulması bekleniyor.

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