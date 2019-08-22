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Netflix filmi Blonde'dan ilk fotoğraflar yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.08.2019 08:39 | Son Güncelleme

Andrew Dominik’in yönetmen koltuğuna oturduğu Marilyn Monroe biyografisinin çekimleri başladı.

Netflix filmi Blonde'dan ilk fotoğraflar yayınlandı

2000 yılında çektiği Kasap filmiyle sinema dünyasında adından ses ettiren yönetmen Andrew Dominik, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Marilyn Monroe biyografisini hayata geçiriyor. Netflix’te izleyicisiyle buluşacak olan Marilyn Monroe odaklı Blonde’nin çekimleri start verdi.

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Andrew Dominik imzalı filmde, kült isim Monroe’yu Ana de Armas canlandırıyor. Kübalı oyuncu Ana de Armas’lı filmin setinden yeni fotoğraflar görücüye çıktı. 31 yaşındaki oyuncu Ana de Armas yakın zaman Knives Out filmiyle de seyirci karşısına çıkacak.

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Ana de Armas daha önce ise Knock Knock ve War Dogs gibi filmlerle adını duyurduktan sonra Blade Runner 2049’da önemli bir rol üstlenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Andrew Dominik Marilyn Monroe Ana De Armas Blonde

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