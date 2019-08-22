Netflix filmi Blonde'dan ilk fotoğraflar yayınlandı

2000 yılında çektiği Kasap filmiyle sinema dünyasında adından ses ettiren yönetmen Andrew Dominik, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Marilyn Monroe biyografisini hayata geçiriyor. Netflix’te izleyicisiyle buluşacak olan Marilyn Monroe odaklı Blonde’nin çekimleri start verdi.

Andrew Dominik imzalı filmde, kült isim Monroe’yu Ana de Armas canlandırıyor. Kübalı oyuncu Ana de Armas’lı filmin setinden yeni fotoğraflar görücüye çıktı. 31 yaşındaki oyuncu Ana de Armas yakın zaman Knives Out filmiyle de seyirci karşısına çıkacak.

Ana de Armas daha önce ise Knock Knock ve War Dogs gibi filmlerle adını duyurduktan sonra Blade Runner 2049’da önemli bir rol üstlenerek dikkatleri üzerine çekmişti.





