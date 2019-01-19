Netflix fiyatları zamlandı!

Popüler dizi ve film platformu Netflix, uzun bir süredir Türkiye’de olduğu gibi Amerika’da da oldukça uygun fiyatlar ile kullanıcılara üyelik imkanı sunuyordu. Ancak Netflix fiyatları dün Amerika’da sürpriz bir şekilde zamnlandı. Yüzde 13 ile yüzde 18 arasında değişen bu zam neyse ki şimdilik sadece Amerika‘yı ilgilendiriyor.

Netflix’in Amerika’daki fiyatları; 720P paketi 8 dolardan 9 dolara, HD paketi 11 dolardan 13 dolara ve 4K paketi ise 13 dolardan 16 dolara çıktı. Türkiye’de ise temel paket 15,99 TL, standart HD paket 27,99 TL ve Ultra HD paket 39,99 TL’den kullanıcılara sunuluyor.

Netflix Türkiye’nin henüz fiyatlara zam yapmayacağını düşünüyoruz. Ancak Amerika’dan gelecek olan bir karar ile ülkemizde de zamlar uygulanabilir. Tahminlerimize göre 2019 yılı içerisinde temel paket 24,99 TL, HD paket 34,99 TL ve UHD paket ise 59,99 TL’ye yükselebilir. Ancak bunların tahmin olduğunu belirtelim.

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