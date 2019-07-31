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Netflix, George Clooney ile el sıkıştı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 31.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Netflix projesi “Good Morning, Midnight”ın yönetmenliği ve başrolü George Clooney’e emanet.

Netflix, George Clooney ile el sıkıştı

Deneyimli aktör George Clooney, sıradaki projesi için Netflix’le anlaştı. Clooney, Lily Brooks-Dalton‘ın bilimkurgu romanı “Good Morning, Midnight“tan uyarlanan filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenecek. Filmin senaryosu Mark L. Smith’e emanet. Bir kıyamet sonrası hikayesi izleyeceğimiz “Good Morning, Midnight”; George Clooney‘nin canlandıracağı Augustine, Kuzey Kutbu’ndaki yalnız bir bilim adamı ve Aether uzay gemisiyle Dünya‘ya dönmeye çalışan bir astronotun paralel öyküleri anlatılıyor.

Netflix‘in film departmanını yöneten Scott Stuber;

“George‘u 20 yılı aşkın bir süredir tanıyorum. Bu şaşırtıcı hikayeyi hayata geçirmek için ondan daha uygun birisini düşünemiyorum. Kitap çok güçlü ve hareketli, Mark‘ın uyarlama senaryosu da çok güzel yazılmış. Özünde insan doğası hakkında bir hikaye ve tıpkı benim kitabı okuduğumda hissettiğim gibi, izleyicilerimizin de konuya aşık olacağından eminim” diye konuştu.

“Good Morning, Midnight” Clooney‘nin ilk Netflix film projesi olacak. Son dönemde Hulu‘nun Catch-22 dizi uyarlaması üzerinde çalışan Clooney‘nin yeni uzay macerasının çekimleri Ekim ayında başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Good Morning, Midnight george clooney Netflix

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