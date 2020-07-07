Netflix'in en iyi Türk filmleri açıklandı! İşte seyircilerin en sevdiği filmler...

Netflix, keyifli bir şekilde dizi ve film izlemek isteyenlerin en popüler tercihi. İçerisinde dünyanın dört bir yanından kaliteli yapımların yer aldığı Netflix; arşivinde diziler, filmler, belgeseller, anime ve animasyonlar bulunduruyor. Siz de Netflix'in geniş arşivinden yararlanarak kaliteli Türk filmleri izlemek istiyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka incelemelisiniz!

EN İYİ NETFLIX TÜRK FİLMLERİ (IMDB'YE GÖRE)

6. Her Şey Çok Güzel Olacak (IMDb: 8.1)

Konu: Altan, bir yandan bar açma hayali kurarken diğer yandan çalıntı ilaç zulasını satmak için 3 yıldır görmediği kardeşi Nuri ile yollara düşer. Ancak işler beklediği gibi gitmez.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci

Yönetmen: Ömer Vargı

5. Eşkıya (IMDb: 8.3)

Konu: Hapiste geçirdiği 35 yıldan sonra köyüne dönen Baran, hapse girmesine neden olan ihaneti öğrenir. Hesap sormak ve intikam almak için yıllar önce aşık olduğu kadının da yaşadığı İstanbul'a gider.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç

Yönetmen: Yavuz Turgul

4. Yedinci Koğuştaki Mucize (IMDb: 8.3)