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Netflix'in en iyi Türk filmleri açıklandı! İşte seyircilerin en sevdiği filmler...

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Son zamanların en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, birçok farklı türü bünyesinde barındıran geniş arşiviyle üyelerine keyifli anlar yaşatıyor. Siz de Netflix'e üye olduysanız ve hem senaryosuyla hem de oyunculuklarıyla adından başarıyla söz ettiren Türk filmlerini izlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte IMDb'den aldıkları puanlara göre en iyi Netflix Türk filmleri!

Netflix'in en iyi Türk filmleri açıklandı! İşte seyircilerin en sevdiği filmler...

Netflix, keyifli bir şekilde dizi ve film izlemek isteyenlerin en popüler tercihi. İçerisinde dünyanın dört bir yanından kaliteli yapımların yer aldığı Netflix; arşivinde diziler, filmler, belgeseller, anime ve animasyonlar bulunduruyor. Siz de Netflix'in geniş arşivinden yararlanarak kaliteli Türk filmleri izlemek istiyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka incelemelisiniz!

EN İYİ NETFLIX TÜRK FİLMLERİ (IMDB'YE GÖRE)

6. Her Şey Çok Güzel Olacak (IMDb: 8.1)

Konu: Altan, bir yandan bar açma hayali kurarken diğer yandan çalıntı ilaç zulasını satmak için 3 yıldır görmediği kardeşi Nuri ile yollara düşer. Ancak işler beklediği gibi gitmez.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci
Yönetmen: Ömer Vargı

5. Eşkıya (IMDb: 8.3)

Konu: Hapiste geçirdiği 35 yıldan sonra köyüne dönen Baran, hapse girmesine neden olan ihaneti öğrenir. Hesap sormak ve intikam almak için yıllar önce aşık olduğu kadının da yaşadığı İstanbul'a gider.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç
Yönetmen: Yavuz Turgul

4. Yedinci Koğuştaki Mucize (IMDb: 8.3)

Konu: İzleyicileri gözyaşlarına boğan bu filmde, zihinsel engelli bir baba olan Memo'nun, komutanın çocuğunu öldürmekle suçlanması ve kızı Ova'dan ayrı düşmesi anlatılıyor. Memo'nun idam cezasından kurtulup Ova'ya kavuşması için büyük bir mücadele vererek masumiyetini kanıtlaması gerekiyor.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksungur, Deniz Baysal
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

3. Bizim İçin Şampiyon (IMDb: 8.4)

Konu: Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu filmde, başarılı jokey Halis Karataş ve yarış atı Bold Pilot'un başarıları anlatılıyor. Bold Pilot sayesinde Halis Karataş ve Begüm Atman bir araya geliyor ve büyük bir aşk başlıyor.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah Fikret Kuşkan
Yönetmen: Ahmet Katıksız

2. Ayla (IMDb: 8.5)

Konu: Gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan bu filmde, savaş sırasında Koreli bir kız çocuğunu kurtararak onunla bağ kuran bir astsubayın yürek sızlatan hikayesi anlatılıyor.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Ali Atay, Altan Erkekli, Çetin Tekindor
Yönetmen: Can Ulkay

1. Dağ II (IMDb: 8.9)

Konu: Özel Kuvvetler'e bir terör örgütünün kaçırdığı gazeteciyi kurtarma görevi verilir. Bu görevi tamamlamak için Özel Kuvvetler, entrikalarla dolu tehlikeli bir operasyona başlar.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Ozan Ağaç, Bedii Akın, Murat Arkın
Yönetmen: Alper Çağlar

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