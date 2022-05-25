Netflix'in en pahalı yapımı The Gray Man'den fragman yayınlandı! İşte yayın tarihi

Dünyanın en popüler yayın platformu Netflix, şimdiye kadarki en büyük bütçeli filmi olan The Gray Man için ilk fragmanı yayımladı. Ana de Armas, Ryan Gosling ve Chris Evans’ın başrollerini paylaştığı aksiyon filmi, Avengers’ın meşhur yönetmenleri Russo kardeşler tarafından yönetildi.

KONUSU VE ÇIKIŞ TARİHİ

ShiftDelete'in haberine göre; Ryan Gosling’ın ana karakter olarak boy göstereceği The Gray Man, aslında ünlü oyuncunun 2018’deki “First Man” filminden sonraki ilk sinema projesi. Gosling, Netflix’in devasa bir bütçe harcayarak hazırladığı The Gray Man’de süper casus Sierra Six (Kont Gentry) olarak beyaz perdeye geri dönüyor.

FRAGMANI DİKKAT ÇEKTİ

Joe ve Anthony Russo tarafından Mark Greaney’nin çok satan kitap serisinden uyarlanan yeni filminde Chris Evans da başroller arasında yer alıyor. Aksiyon ve casusluk odaklı The Gray Man’in fragmanı merak uyandırıyor. Yaklaşık 2 dakikalık ilk fragmanda aksiyon dolu çatışmalar ve yumruk yumruğa kavgalar göze çarpıyor.

Ryan Gosling vs Chris Evans. #TheGrayMan 22 Temmuz'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/Q2HUW4wHSC — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 24, 2022

The Gray Man konusu aslında kitaptan dolayı az çok biliniyor. Eski bir CIA ajanı olan Lloyd Hansen (Chris Evans), Sierra Six kod adıyla bilinen Kont Gentry’i (Ryan Gosling) takip ediyor. Ana de Armas ise Sierra’nın destekçisi olduğu belirtilen Dani Miranda’yı canlandırıyor.

'EN ÇOK PARA HARCANAN YAPIM'

Hem Netflix hem de beyaz perdeye gelecek olan aksiyon filmi, Netflix’in bugüne kadar en çok para harcadığı yapım oldu. Yayın devi bu konuda resmi bir rakam vermese de, filmin 200 milyon dolar civarında bir paraya hazırlandığı tahmin ediliyor.

Ana de Armas, Ryan Gosling ve Chris Evans’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Jessica Henwick ve Regé-Jean Page, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Julia Butters, Eme Ikwuakor ve Scott Haze oyuncu kadrosunda.



