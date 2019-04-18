Netflix’in The Witcher’ı bu sene geliyor

Serinin açılışı, Netflix içerik sorumlusu Ted Sarandso tarafından açıklandı. 2019 yılının sonlarına doğru izleyicilerle buluşmasını beklediğimiz dizi The Witcher’ın ilk sezonu, sekiz bölümden oluşacak. Net tarih kesinleşmese bile parmaklar çapraz şekilde bekliyoruz.

Şu anda Macaristan’da yapım aşamasında olan Man of Steel oyuncusu Henry Cavill, Geralt of Rivia olarak başrolde yer alacak. Anna Shaffer, Triss Merigold’u oynarken Freya Allan ve Anya Chalotra ise sırasıyla Ciri ve Yennefer’i canlandırıyor. Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo) ve Wilson Radjou-Pujalte (Dara) gibi isimler de dizide yer alacak.

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