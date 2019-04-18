Mynet Trend

Netflix’in The Witcher’ı bu sene geliyor

karikocagmaing karikocagmaing
SİNEMA TV  | 18.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

Netflix’in son zamanlarda hız kesmeden devam ettiği isimler arasına giren The Witcher, bu yıl bekleyenleriyle buluşacak.

Netflix’in The Witcher’ı bu sene geliyor

Serinin açılışı, Netflix içerik sorumlusu Ted Sarandso tarafından açıklandı. 2019 yılının sonlarına doğru izleyicilerle buluşmasını beklediğimiz dizi The Witcher’ın ilk sezonu, sekiz bölümden oluşacak. Net tarih kesinleşmese bile parmaklar çapraz şekilde bekliyoruz.

Şu anda Macaristan’da yapım aşamasında olan Man of Steel oyuncusu Henry Cavill, Geralt of Rivia olarak başrolde yer alacak. Anna Shaffer, Triss Merigold’u oynarken Freya Allan ve Anya Chalotra ise sırasıyla Ciri ve Yennefer’i canlandırıyor. Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo) ve Wilson Radjou-Pujalte (Dara) gibi isimler de dizide yer alacak.

Samsung Galaxy Fold’un Ekranı, Satışa Çıkmadan Bozuldu

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kuzgun'da izleyenleri bekleyen sürpriz...Kuzgun'da izleyenleri bekleyen sürpriz...
Çarpışma'nın yeni fragmanında şoke eden anlar!Çarpışma'nın yeni fragmanında şoke eden anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix The Witcher

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzgun 11. Bölümden ilk sahne yayınlandı! Behram ortaya çıkacak mı? İzleyenleri bekleyen sürpriz…

Kuzgun'da izleyenleri bekleyen sürpriz...

Çarpışma 18. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm için nefesler tutuldu!

Çarpışma'nın yeni fragmanında şoke eden anlar!

18 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

TV'de bugün hangi programlar ve diziler var?

'Dijital Esaret' filminin fragmanı yayınlandı

İşte 'Dijital Esaret' filminin fragmanı

38. İstanbul Film Festivali'nin ödül töreni yapıldı

İşte İstanbul Film Festivali ödülleri

Uluslararası Moskova Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

Moskova Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.