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Netflix’in yeni dizisi The Last Czars’da skandal hata

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 05.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Netflix'in yeni mini dizisi ‘The Last Czars’da (Son Çarlar) büyük hata dikkatli gözlerden kaçmadı.

Netflix’in yeni dizisi The Last Czars’da skandal hata

Netflix’in Rusya’nın son çarı 2. Nikolay’ı ve hanedanını konu aldığı ‘The Last Czars’ (Son Çarlar) dizisinde çarpıcı bir hataya imza atıldı. Dizide 1905’e gidildiğinde gösterilen Kremlin manzarasında 1930’da tamamlanan Lenin Mozolesi yer aldı.

Netflix’in ‘The Last Czars’ isimli, tarihçilerin yorumları ve dramatize edilmiş sahnelerin bir araya geldiği 6 bölümlük dizisi, geçtiğimiz gün yayımlandı.

Son Çar 2. Nikolay’ın iktidara geldiği 1894’ten başlayarak dönemi, Rus keşiş Rasputin’i, Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’na katılmasını, devrimleri, Çar Nikolay’ın tahttan çekilmesini ve Romanovların hapsedilmesini konu alan dizide Rusya’daki izleyicileri şaşırtan bir hataya imza atıldı.

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Dizide Şubat 1905’e gidildiği bir karede Kızıl Meydan’daki Kremlin’in yanında, o dönem hayatta olan Bolşevik lider Vladimir Lenin’in, tahnit edilmiş naaşının bulunduğu Lenin Mozolesi de yer aldı. Lenin Mozolesi ise ancak Ekim 1930’da tamamlanmıştı.

Diğer yandan Kremlin’in rengi de o dönem görüntüdeki gibi parlak kırmızı değildi, Spasskaya Kulesi’nin tepesinde de hâlâ çift başlı kartal figürü vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix The Last Czars Son Çarlar dizi hatası

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