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Netflix'in yeni gündemi! Bridgerton'daki müstehcen sahneler yetişkin sitelerine düşünce...

18.01.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Netflix'in yeni gündemi! Bridgerton'daki müstehcen sahneler yetişkin sitelerine düşünce...

Netflix'in müstehcen sahneleriyle çok konuşulan dizisi Bridgerton yine gündemde. Dizinin bazı sahnelerinin yetişkin sitelerinde kullanılması Phoebe Dynevor ve Rege-Jean Page'i çok rahatsız etti.

Julia Quinn'in romanlarından esinlenerek ortaya çıkan Bridgerton gündemden düşmüyor! Dizide, Bridgerton kardeşlerin İngiltere sosyetesinde kurdukları duygusal bağlar anlatılıyor. Dizi müstehcen sahneleriyle de çok konuşuldu ve hala da konuşulmaya devam ediyor.

Regé-Jean Page, Phoebe Dynevor, Nicola Coughlan, Jonathan Bailey ve Julie Andrews gibi birçok ismin olduğu oyuncu kadrosu ilgi çekerken seks sahneleriyle de dikkat çeken dizinin bazı porno siteleriyle belaya girdi.

Bridgerton oyuncusu Phoebe Dynevor: Müstehcen sahneleri annemle izlerken...Bridgerton oyuncusu Phoebe Dynevor: Müstehcen sahneleri annemle izlerken...

BAŞROL OYUNCULARI KIZGIN

Netflix; dizisi Bridgerton'daki şehvetli seks sahnelerini porno sitelerinden uzak tutmak için mücadele ediyor. Phoebe Dynevor ve Rege-Jean Page'in de dahil olduğu oyuncu kadrosunun bu durumdan rahatsız olduğunu bildirmesinden sonra Netflix o sahnelerin sitelerden kaldırılması için uğraştı ve başarılı da oldu.

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Phoebe Dynevor ve Rege-Jean Page erotik sahnelerin porno sitelerinde kullanılmasından çok rahatsız olduğu ve bu şekilde sömürülmeyi kabul etmediği için Netflix'e bu konuda baskı yapıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tamam işte içsel duygusal film çekmişsiniz...
ZATEN YAPTIKLARI BIR TÜR PORNO

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