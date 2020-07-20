Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare'den yeni haber! Senaristi Burak Aksak duyurdu! 50 Metrekare ne zaman başlıyor?

Netflix Türkiye'nin ilk yerli komedi dizisi olan 50 Metrekare'nin çekimleri, koronavirüs nedeniyle Mart ayında durdurulmuştu. Dizi ekibi aylar sonra yeniden çekimlere başladı.

Dizinin senaristi Burak Aksak da sette çekilen bir fotoğrafını "Sabrettik, bekledik, vazgeçmedik. Az kaldı geliyor" notuyla paylaştı.

BKM imzalı dizinin yönetmenliğini ise İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi dizilerin de yönetmenliğini üstlenen Selçuk Aydemir yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Yiğit Kirazcı, Kürşat Alnıaçık, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Gaye Gürsel, Tuğçe Karabacak, Murat Kılıç, Cansu Dağdelen, Tuncay Beyazıt ve Tolga Tekin yer alıyor.

İki sezon olarak planlanan dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. 50 Metrekare dizisinin Eylül ayında Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

Patronlarına ihanet eden bir kiralık katil, boş bir terzi dükkânında saklanır. Herkes onu merhum dükkân sahibinin oğlu sanınca, o da bu kimliğe bürünmeye karar verir.



