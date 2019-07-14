Netflix'in yeni Türk dizisi Love 101 oyuncu kadrosu ve genel hikayesi belli oldu

Netflix’in Ay Yapım imzalı merakla beklenen yeni dizisi Love 101’in hikayesi belli oldu. Başrollerinde Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Pınar Deniz, Bade İşçil, Selahattin Paşalı ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken dizinin hikayesi de Netflix’te yerini aldı.

Çekimleri 26 Haziran’da İstanbul’da başlayan yapımın oyuncu kadrosu da şekillendi. Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz dizide Burcu Öğretmen karakterine hayat verecek.

Dizinin senaryosunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Deniz, çekimlere başladı.

GENEL HİKAYE BELLİ OLDU

2020’de izleyiciyle buluşacak olan dizinin hikayesi şöyle:

“1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir.”

